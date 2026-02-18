В Мордовии пассажирский поезд столкнулся с легковушкой

КАЗАНЬ, 18 фев – РИА Новости. Пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем на железнодорожном переезде в Мордовии, пострадавших нет, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, 18 февраля в утреннее время на железнодорожном переезде, расположенном вблизи села Пушкино на перегоне станций Красный Узел - Атьма в Республике Мордовия, произошло столкновение легкового автомобиля марки "Лада Калина" с локомотивом пассажирского поезда №64, следовавшего по маршруту Самара - Санкт-Петербург", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, пострадавших нет. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.
Мордовская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, при наличии оснований будут приняты меры реагирования.
В ДТП с поездом в Псковской области погибли четыре человека
18 января, 12:35