В Мордовии пассажирский поезд столкнулся с легковушкой - РИА Новости, 18.02.2026
13:16 18.02.2026
В Мордовии пассажирский поезд столкнулся с легковушкой
В Мордовии пассажирский поезд столкнулся с легковушкой
Пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем на железнодорожном переезде в Мордовии, пострадавших нет, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
Новости
происшествия, пушкино, самара
Происшествия, Пушкино, Самара
В Мордовии пассажирский поезд столкнулся с легковушкой

В Мордовии пассажирский поезд столкнулся с легковушкой, пострадавших нет

КАЗАНЬ, 18 фев – РИА Новости. Пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем на железнодорожном переезде в Мордовии, пострадавших нет, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, 18 февраля в утреннее время на железнодорожном переезде, расположенном вблизи села Пушкино на перегоне станций Красный Узел - Атьма в Республике Мордовия, произошло столкновение легкового автомобиля марки "Лада Калина" с локомотивом пассажирского поезда №64, следовавшего по маршруту Самара - Санкт-Петербург", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, пострадавших нет. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.
Мордовская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, при наличии оснований будут приняты меры реагирования.
