Слуцкий посоветовал бандеровцам пройти исторический ликбез от Мединского - РИА Новости, 18.02.2026
00:50 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/medinskiy-2075084514.html
Слуцкий посоветовал бандеровцам пройти исторический ликбез от Мединского
Слуцкий посоветовал бандеровцам пройти исторический ликбез от Мединского - РИА Новости, 18.02.2026
Слуцкий посоветовал бандеровцам пройти исторический ликбез от Мединского
Бандеровцам для понимания матчасти точно не помешает исторический ликбез от помощника президента РФ Владимира Мединского, как и большинству европейских патронов РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T00:50:00+03:00
2026-02-18T00:50:00+03:00
в мире, россия, женева (город), украина, владимир мединский, владимир зеленский, леонид слуцкий (политик), госдума рф, переговоры по украине в женеве — 2026
В мире, Россия, Женева (город), Украина, Владимир Мединский, Владимир Зеленский, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
Слуцкий посоветовал бандеровцам пройти исторический ликбез от Мединского

Слуцкий: бандеровцам для понимания матчасти не помешает ликбез от Мединского

© РИА Новости / Дмитрий АстаховВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Владимир Мединский. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Бандеровцам для понимания матчасти точно не помешает исторический ликбез от помощника президента РФ Владимира Мединского, как и большинству европейских патронов "Зеленского и Ко", заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Владимир Зеленский в интервью американскому порталу Axios ранее резко высказался в адрес главы российской делегации на переговорах в Женеве Владимира Мединского и его заявлений об исторических корнях продолжающегося конфликта, отметив, что на это у них "нет времени".
Участники трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Переговоры в Женеве по Украине могли "застопориться", пишут СМИ
00:49
"Зеленский в агонии крайней степени, когда отказали и политическая выдержка, и просто хорошие манеры - если они были изначально. А войну надо заканчивать на условиях устойчивого мира. И здесь бандеровцам для понимания матчасти точно не помешает исторический ликбез от Мединского. Как и большинству европейских патронов Зеленского и Ко", - сказал Слуцкий.
По его словам, Зеленский демонстрирует свой убогий уровень интеллектуального развития, называя глубокие исторические знания "продуктами распада жизнедеятельности".
"Учите историю, говорил Черчилль, в ней все тайны политической прозорливости. И если бы укрофюрер следовал его заповедям, а не слушал советы другого британца (бывшего премьер-министра Великобритании - ред.) Бориса Джонсона, то Украина не превратилась бы в страну 404, не утратила бы фактически суверенитет и не оказалась бы в глубочайшей яме, а сотни тысяч жизней украинцев были бы спасены", - добавил глава думского комитета.
В Женеве во вторник завершился первый день переговоров с участием делегаций РФ, США и Украины. Они продолжатся в среду. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.
Помощник президента России Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
"Русские начинают": в США отреагировали на участие Мединского в переговорах
Вчера, 06:52
 
В миреРоссияЖенева (город)УкраинаВладимир МединскийВладимир ЗеленскийЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФПереговоры по Украине в Женеве — 2026
 
 
Заголовок открываемого материала