МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Бандеровцам для понимания матчасти точно не помешает исторический ликбез от помощника президента РФ Владимира Мединского, как и большинству европейских патронов "Зеленского и Ко", заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Владимир Зеленский в интервью американскому порталу Axios ранее резко высказался в адрес главы российской делегации на переговорах в Женеве Владимира Мединского и его заявлений об исторических корнях продолжающегося конфликта, отметив, что на это у них "нет времени".
"Зеленский в агонии крайней степени, когда отказали и политическая выдержка, и просто хорошие манеры - если они были изначально. А войну надо заканчивать на условиях устойчивого мира. И здесь бандеровцам для понимания матчасти точно не помешает исторический ликбез от Мединского. Как и большинству европейских патронов Зеленского и Ко", - сказал Слуцкий.
По его словам, Зеленский демонстрирует свой убогий уровень интеллектуального развития, называя глубокие исторические знания "продуктами распада жизнедеятельности".
"Учите историю, говорил Черчилль, в ней все тайны политической прозорливости. И если бы укрофюрер следовал его заповедям, а не слушал советы другого британца (бывшего премьер-министра Великобритании - ред.) Бориса Джонсона, то Украина не превратилась бы в страну 404, не утратила бы фактически суверенитет и не оказалась бы в глубочайшей яме, а сотни тысяч жизней украинцев были бы спасены", - добавил глава думского комитета.