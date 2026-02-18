МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Бандеровцам для понимания матчасти точно не помешает исторический ликбез от помощника президента РФ Владимира Мединского, как и большинству европейских патронов "Зеленского и Ко", заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.