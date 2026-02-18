Рейтинг@Mail.ru
Отношения России и США прагматичные, заявил Лавров - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:30 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/lavrov-2075329866.html
Отношения России и США прагматичные, заявил Лавров
Отношения России и США прагматичные, заявил Лавров - РИА Новости, 18.02.2026
Отношения России и США прагматичные, заявил Лавров
Отношения России и США прагматичные, стороны признают национальные интересы друг друга, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T22:30:00+03:00
2026-02-18T22:30:00+03:00
в мире
россия
сша
сергей лавров
марко рубио
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072283348_0:86:2799:1660_1920x0_80_0_0_fdac1487ac10c02dcb8ed2969ccab4e3.jpg
https://ria.ru/20260218/ukraina-2075329374.html
https://ria.ru/20260218/lavrov-2075329112.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072283348_70:0:2799:2047_1920x0_80_0_0_d7e561a3ec60579107db8edcac9b0616.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, сергей лавров, марко рубио, дональд трамп
В мире, Россия, США, Сергей Лавров, Марко Рубио, Дональд Трамп
Отношения России и США прагматичные, заявил Лавров

Лавров: отношения России и США прагматичные

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Отношения России и США прагматичные, стороны признают национальные интересы друг друга, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Они прагматичные. И президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал, казалось бы, элементарную вещь для нормального человека, и госсекретарь Марко Рубио это подтверждал, и вице-президент Джей Ди Вэнс. Смысл такой", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Аль-Арабия".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Лавров: Евросоюз хочет гарантировать безопасность только Украине
Вчера, 22:28
Министр добавил, что разногласия бывают всегда: с кем-то - больше, с кем-то - меньше, с кем-то - совсем серьезные разногласия.
"Но это не значит, что нужно перестать разговаривать. Мы разговариваем. У нас есть понимание, что нужно руководствоваться здравым смыслом. Мы признаем национальные интересы Соединенных Штатов. Они нам сказали еще ровно год назад, когда я встречался с Марко Рубио в Эр-Рияде, что США руководствуются национальными интересами, но они признают и национальные интересы России", - подчеркнул Лавров.
"Там, где эти интересы совпадают, надо извлекать выгоду, реализовывать проекты. Там, где интересы не совпадают, нельзя давать им деградировать до конфронтации, тем более до горячей конфронтации. Мы полностью с этим согласны", - заключил глава МИД.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Лавров назвал препятствие на пути к разрешению конфликта на Украине
Вчера, 22:28
 
В миреРоссияСШАСергей ЛавровМарко РубиоДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала