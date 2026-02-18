https://ria.ru/20260218/lavrov-2075329866.html
Отношения России и США прагматичные, заявил Лавров
Отношения России и США прагматичные, заявил Лавров - РИА Новости, 18.02.2026
Отношения России и США прагматичные, заявил Лавров
Отношения России и США прагматичные, стороны признают национальные интересы друг друга, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T22:30:00+03:00
2026-02-18T22:30:00+03:00
2026-02-18T22:30:00+03:00
в мире
россия
сша
сергей лавров
марко рубио
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072283348_0:86:2799:1660_1920x0_80_0_0_fdac1487ac10c02dcb8ed2969ccab4e3.jpg
https://ria.ru/20260218/ukraina-2075329374.html
https://ria.ru/20260218/lavrov-2075329112.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072283348_70:0:2799:2047_1920x0_80_0_0_d7e561a3ec60579107db8edcac9b0616.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, сергей лавров, марко рубио, дональд трамп
В мире, Россия, США, Сергей Лавров, Марко Рубио, Дональд Трамп
Отношения России и США прагматичные, заявил Лавров
Лавров: отношения России и США прагматичные
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Отношения России и США прагматичные, стороны признают национальные интересы друг друга, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Они прагматичные. И президент Соединенных Штатов Дональд Трамп
сказал, казалось бы, элементарную вещь для нормального человека, и госсекретарь Марко Рубио
это подтверждал, и вице-президент Джей Ди Вэнс. Смысл такой", - сказал Лавров
в интервью телеканалу "Аль-Арабия".
Министр добавил, что разногласия бывают всегда: с кем-то - больше, с кем-то - меньше, с кем-то - совсем серьезные разногласия.
"Но это не значит, что нужно перестать разговаривать. Мы разговариваем. У нас есть понимание, что нужно руководствоваться здравым смыслом. Мы признаем национальные интересы Соединенных Штатов. Они нам сказали еще ровно год назад, когда я встречался с Марко Рубио в Эр-Рияде, что США
руководствуются национальными интересами, но они признают и национальные интересы России", - подчеркнул Лавров.
"Там, где эти интересы совпадают, надо извлекать выгоду, реализовывать проекты. Там, где интересы не совпадают, нельзя давать им деградировать до конфронтации, тем более до горячей конфронтации. Мы полностью с этим согласны", - заключил глава МИД.