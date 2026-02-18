Отношения России и США прагматичные, заявил Лавров

Министр добавил, что разногласия бывают всегда: с кем-то - больше, с кем-то - меньше, с кем-то - совсем серьезные разногласия.

"Там, где эти интересы совпадают, надо извлекать выгоду, реализовывать проекты. Там, где интересы не совпадают, нельзя давать им деградировать до конфронтации, тем более до горячей конфронтации. Мы полностью с этим согласны", - заключил глава МИД.