Лавров назвал себя всеядным
Глава МИД России Сергей Лавров назвал себя всеядным и сказал, что любит любую национальную кухню, в том числе арабскую. РИА Новости, 18.02.2026
