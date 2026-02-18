Рейтинг@Mail.ru
22:27 18.02.2026
Лавров назвал себя всеядным
Лавров назвал себя всеядным
россия, сергей лавров
Россия, Сергей Лавров
Лавров назвал себя всеядным

Глава МИД Лавров заявил, что любит любую национальную кухню

Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров назвал себя всеядным и сказал, что любит любую национальную кухню, в том числе арабскую.
"Любая кухня имеет свою специфику. Я на самом деле всеядный. Люблю любую национальную кухню. Арабская одна из них. Особенно нравится то, как готовят рис и мясо", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Аль-Арабия".
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Лавров раскрыл, что на самом деле сказал наступившей ему на ногу девушке
28 июля 2025, 13:26
 
