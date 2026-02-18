Рейтинг@Mail.ru
Ветеран СВО Куприянов станет главой нижегородского города Заволжье
16:25 18.02.2026 (обновлено: 16:26 18.02.2026)
Ветеран СВО Куприянов станет главой нижегородского города Заволжье
Ветеран СВО Куприянов станет главой нижегородского города Заволжье - РИА Новости, 18.02.2026
Ветеран СВО Куприянов станет главой нижегородского города Заволжье
Ветеран СВО Андрей Куприянов возглавит Заволжье в Нижегородской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T16:25:00+03:00
2026-02-18T16:26:00+03:00
нижегородская область
лисичанск
соледар
политика
спецоперация
нижегородская область
лисичанск
соледар
нижегородская область, лисичанск, соледар, политика, спецоперация
Нижегородская область, Лисичанск, Соледар, Политика, Спецоперация
Ветеран СВО Куприянов станет главой нижегородского города Заволжье

Ветеран СВО Андрей Куприянов возглавит город Заволжье в Нижегородской области

© Фото : пресс-служба правительства Нижегородской областиВетеран СВО, участник программы "Герои. Нижегородская область" Андрей Куприянов
Ветеран СВО, участник программы Герои. Нижегородская область Андрей Куприянов - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Фото : пресс-служба правительства Нижегородской области
Ветеран СВО, участник программы "Герои. Нижегородская область" Андрей Куприянов. Архивное фото
КАЗАНЬ, 18 фев – РИА Новости. Ветеран СВО Андрей Куприянов возглавит Заволжье в Нижегородской области, сообщает правительство региона.
С ходатайством о назначении Куприянова начальником территориального управления Заволжья выступила администрация Городецкого муниципального округа.
«

"Ветеран СВО, участник программы "Герои. Нижегородская область" Андрей Куприянов займет пост начальника территориального управления города Заволжье. К исполнению обязанностей он приступит 24 февраля", - говорится в сообщении.

Куприянов ушел на СВО добровольцем. В зоне специальной военной операции ему уже приходилось применять управленческие компетенции. Он командовал ротой и ежедневно принимал решения, от которых зависели жизни подчиненных. Принимал участие в боях за города Лисичанск, Соледар, Артемовск. Под обстрелами спасал боевых товарищей, за что удостоен медали "За отвагу". До спецоперации получил большой управленческий опыт.
"Андрей Куприянов обладает всем необходимым опытом для назначения на должность. В ближайшее время ему предстоит полностью погрузиться в специфику работы города, досконально разобраться в хозяйственных и общественно-политических вопросах", - сказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев после встречи с Куприяновым.
Гнеушев добавил, что совместно с руководством Городецкого округа они объединят усилия, чтобы Заволжье получило новый вектор развития и повышение уровня жизни.
За время стажировок в рамках программы "Герои. Нижегородская область" Куприянов ознакомился с рядом муниципалитетов, где полностью погрузился в работу на местах: участвовал в приемах граждан, совещаниях, встречах с участниками СВО, посещал инфраструктурные объекты. Параллельно с работой на новом месте он продолжит обучение в программе.
Как отметил Куприянов, опыт, полученный им в ходе специальной военной операции, поможет качественно выстраивать коммуникацию с жителями на новом рабочем месте.
Нижегородская область Лисичанск Соледар Политика Спецоперация
 
 
