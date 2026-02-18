Ветеран СВО Куприянов станет главой нижегородского города Заволжье

Гнеушев добавил, что совместно с руководством Городецкого округа они объединят усилия, чтобы Заволжье получило новый вектор развития и повышение уровня жизни.

За время стажировок в рамках программы "Герои. Нижегородская область" Куприянов ознакомился с рядом муниципалитетов, где полностью погрузился в работу на местах: участвовал в приемах граждан, совещаниях, встречах с участниками СВО, посещал инфраструктурные объекты. Параллельно с работой на новом месте он продолжит обучение в программе.