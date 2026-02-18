Российская студентка рассказала о жизни на Кубе

ГАВАНА, 18 фев - РИА Новости. Куба на фоне энергетической блокады США переживает непростой период, но ее люди не сдаются и поддерживают друг друга, рассказала РИА Новости российская студентка Ксения Бокова.

"Действительно, страна переживает непростой период. За два месяца было много отключений электроэнергии, свет могли отключать на 16-20 часов. Улицы опустели, такси подорожало", - рассказала студентка.

Девушка отметила, что в последнее время она и ее друзья в основном прибегали к услугам мотоциклистов, так было гораздо дешевле передвигаться по городу. Топлива в стране почти нет.