Российская студентка рассказала о жизни на Кубе
18.02.2026
Российская студентка рассказала о жизни на Кубе
Российская студентка рассказала о жизни на Кубе
Куба на фоне энергетической блокады США переживает непростой период, но ее люди не сдаются и поддерживают друг друга, рассказала РИА Новости российская... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T01:42:00+03:00
2026-02-18T01:42:00+03:00
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Российская студентка рассказала о жизни на Кубе

РИА Новости: кубинцы не сдаются в условиях блокады и поддерживают друг друга

Государственный флаг Кубы и флаг "Движения 26 июля" в городе Сантьяго-де-Куба
Государственный флаг Кубы и флаг Движения 26 июля в городе Сантьяго-де-Куба - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Государственный флаг Кубы и флаг "Движения 26 июля" в городе Сантьяго-де-Куба. Архивное фото
ГАВАНА, 18 фев - РИА Новости. Куба на фоне энергетической блокады США переживает непростой период, но ее люди не сдаются и поддерживают друг друга, рассказала РИА Новости российская студентка Ксения Бокова.
Ксения прожила на Кубе два месяца, она проходила практику в Гаванском университете на факультете иностранных языков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Трамп решил доделать дело 12 президентов США. А зря
31 января, 08:00
"Действительно, страна переживает непростой период. За два месяца было много отключений электроэнергии, свет могли отключать на 16-20 часов. Улицы опустели, такси подорожало", - рассказала студентка.
Девушка отметила, что в последнее время она и ее друзья в основном прибегали к услугам мотоциклистов, так было гораздо дешевле передвигаться по городу. Топлива в стране почти нет.
«
"Несмотря на это, я могу сказать, что кубинский народ никогда не сдается, продолжает двигаться вперед, всегда остается на позитиве. Самое важное - люди друг друга поддерживают", - сказала Ксения.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, разрешающий введение пошлин на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу. Он также объявил режим чрезвычайного положения, сославшись на якобы существующую угрозу национальной безопасности США со стороны Кубы. Власти Кубы расценили новые меры США как попытку задушить экономику страны и навязать населению экстремальные условия жизни, в Гаване заявили о нарушении норм международного права и экстерриториальном характере американских санкций.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Россия решительно осуждает последние запретительные шаги США в отношении Кубы и считает чрезвычайное положение, принятое в Штатах, рецидивом стратегии давления.
Вид на Гавану, Куба - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Российские туристы покидают Кубу со смешанными чувствами
Вчера, 03:34
 
В миреКубаСШАРоссияДональд ТрампМария Захарова
 
 
