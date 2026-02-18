Рейтинг@Mail.ru
Котюков оценил мастерство участников чемпионата "Профессионалы" - РИА Новости, 18.02.2026
Котюков оценил мастерство участников чемпионата "Профессионалы"
Котюков оценил мастерство участников чемпионата "Профессионалы"
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков проверил, как организованы соревнования регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству... РИА Новости, 18.02.2026
красноярский край
михаил котюков
красноярский край, михаил котюков
Красноярский край, Михаил Котюков
Котюков оценил мастерство участников чемпионата "Профессионалы"

Красноярский губернатор оценил мастерство участников чемпионата "Профессионалы"

КРАСНОЯРСК, 18 фев - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков проверил, как организованы соревнования регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы", посетив одну из его площадок, и обозначил приоритет подготовки рабочих кадров, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
"Экономике страны сегодня нужны высококвалифицированные специалисты рабочих профессий. Уже в период обучения студенты должны решать сложные практические задачи, а партнерство образовательных учреждений и предприятий позволяет готовить кадры, которые без дополнительной адаптации включаются в производство", – приводит пресс-служба слова Котюкова из Красноярского колледжа сферы услуг и предпринимательства.
Колледж стал одной из площадок, где проходит региональный этап чемпионата "Профессионалы", организованный в рамках федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодёжь и дети". В соревнованиях задействованы 1100 школьников и студентов по 126 компетенциям. Глава региона проверил, как организованы соревнования и оценил мастерство их участников.
Итоги чемпионата подведут 26 февраля. Ожидается, что 585 победителей и призёров получат возможность пройти производственную практику на предприятиях и представить регион в национальном финале.
По информации пресс-службы, на базе колледжа, куда приехал губернатор, в рамках краевого проекта "Профессионалитет для всех" в сентябре 2025 года был запущен кластер легкой промышленности. Котюков оценил также оснащение кластера и эффективность образовательных решений, нацеленных на быстрое включение выпускников в производственные процессы.
В сообщении отмечается, что по поручению губернатора взаимодействие колледжа с промышленными партнерами выстроено по принципу прямого кадрового заказа: представители предприятий участвуют в обучении и помогают формировать компетенции, востребованные производственными компаниями.
Красноярский край
 
 
