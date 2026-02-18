Котюков оценил мастерство участников чемпионата "Профессионалы"

КРАСНОЯРСК, 18 фев - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков проверил, как организованы соревнования регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы", посетив одну из его площадок, и обозначил приоритет подготовки рабочих кадров, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Экономике страны сегодня нужны высококвалифицированные специалисты рабочих профессий. Уже в период обучения студенты должны решать сложные практические задачи, а партнерство образовательных учреждений и предприятий позволяет готовить кадры, которые без дополнительной адаптации включаются в производство", – приводит пресс-служба слова Котюкова из Красноярского колледжа сферы услуг и предпринимательства.

Колледж стал одной из площадок, где проходит региональный этап чемпионата "Профессионалы", организованный в рамках федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодёжь и дети". В соревнованиях задействованы 1100 школьников и студентов по 126 компетенциям. Глава региона проверил, как организованы соревнования и оценил мастерство их участников.

Итоги чемпионата подведут 26 февраля. Ожидается, что 585 победителей и призёров получат возможность пройти производственную практику на предприятиях и представить регион в национальном финале.

По информации пресс-службы, на базе колледжа, куда приехал губернатор, в рамках краевого проекта "Профессионалитет для всех" в сентябре 2025 года был запущен кластер легкой промышленности. Котюков оценил также оснащение кластера и эффективность образовательных решений, нацеленных на быстрое включение выпускников в производственные процессы.