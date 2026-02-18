https://ria.ru/20260218/korchagin-2075142721.html
Корчагин: необходимо создать Академию русской тройки
Корчагин: необходимо создать Академию русской тройки - РИА Новости, 18.02.2026
Корчагин: необходимо создать Академию русской тройки
Президент АНО "Содружество мастеров и любителей русской тройки" Андрей Корчагин заявил о необходимости создания Академии русской тройки в России.
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Президент АНО "Содружество мастеров и любителей русской тройки" Андрей Корчагин заявил о необходимости создания Академии русской тройки в России.
"Помимо спортивной федерации, нам необходимо создать Академию русской тройки, программа которой будет включать и бега, и школу подготовки лошадей, и тренировки наездников, и шоу-программы", – рассказал Корчагин в интервью
РИА Новости.
Он отметил, что филиалы академии предстоит создать в разных регионах – например, в Санкт-Петербурге и Сибири.
"Времени на раскачку уже нет, нужно двигаться вперед и не останавливаться. Нам предстоит создать целую инфраструктуру. Мы должны сделать так, чтобы все заработало", – подчеркнул Корчагин.