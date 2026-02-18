https://ria.ru/20260218/konferentsija-2075120150.html
Захарова резко высказалась о Мюнхенской конференции
Мюнхенская конференция по безопасности стала говорильней, где представители Запада раскрывают себя, продвигая одну и ту же концепцию из года в год, заявила...
Захарова резко высказалась о Мюнхенской конференции
Захарова: Мюнхенская конференция стала говорильней, где Запад раскрывает себя
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Мюнхенская конференция по безопасности стала говорильней, где представители Запада раскрывают себя, продвигая одну и ту же концепцию из года в год, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Понятно, что это (Мюнхенская конференция по безопасности - ред.) уже не просто говорильня, это нужная говорильня, они (западные политики - ред.) раскрываются, многое о себе рассказывают", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Официальный представитель МИД РФ также отметила, что уже давно пристально не следит за конференцией, так как она "не про решения", потому что из года в год на ней реализуется одна и та же концепция.
"Есть одно государство на планете Земля
, которое, с их точки зрения, выступает источником нестабильности. Но я бы добавила, что является источником их нестабильного состояния… Одни смотрят на нас с вдохновением, с надеждой, а для других мы действительно являемся поводом их нестабильного состояния", - пояснила она.
Мюнхенская конференция позиционирует себя как один из ведущих мировых форумов для обсуждения вопросов международной безопасности. При этом представителей РФ
организаторы не приглашают с 2022 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров
заявлял, что конференция полностью себя дискредитировала. Причиной он назвал позицию руководства мероприятия, которое перестало приглашать тех, кто выступает с альтернативными точками зрения. В этом году мероприятие прошло с 13 по 15 февраля.