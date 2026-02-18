Рейтинг@Mail.ru
Захарова резко высказалась о Мюнхенской конференции - РИА Новости, 18.02.2026
09:15 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/konferentsija-2075120150.html
Захарова резко высказалась о Мюнхенской конференции
Захарова резко высказалась о Мюнхенской конференции - РИА Новости, 18.02.2026
Захарова резко высказалась о Мюнхенской конференции
Мюнхенская конференция по безопасности стала говорильней, где представители Запада раскрывают себя, продвигая одну и ту же концепцию из года в год, заявила... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T09:15:00+03:00
2026-02-18T09:15:00+03:00
в мире
россия
земля
сергей лавров
мюнхенская конференция по безопасности
россия
земля
в мире, россия, земля, сергей лавров, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Россия, Земля, Сергей Лавров, Мюнхенская конференция по безопасности
Захарова резко высказалась о Мюнхенской конференции

Захарова: Мюнхенская конференция стала говорильней, где Запад раскрывает себя

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Мюнхенская конференция по безопасности стала говорильней, где представители Запада раскрывают себя, продвигая одну и ту же концепцию из года в год, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Понятно, что это (Мюнхенская конференция по безопасности - ред.) уже не просто говорильня, это нужная говорильня, они (западные политики - ред.) раскрываются, многое о себе рассказывают", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
В Германии запаниковали из-за России после Мюнхенской конференции
Вчера, 11:36
Официальный представитель МИД РФ также отметила, что уже давно пристально не следит за конференцией, так как она "не про решения", потому что из года в год на ней реализуется одна и та же концепция.
"Есть одно государство на планете Земля, которое, с их точки зрения, выступает источником нестабильности. Но я бы добавила, что является источником их нестабильного состояния… Одни смотрят на нас с вдохновением, с надеждой, а для других мы действительно являемся поводом их нестабильного состояния", - пояснила она.
Мюнхенская конференция позиционирует себя как один из ведущих мировых форумов для обсуждения вопросов международной безопасности. При этом представителей РФ организаторы не приглашают с 2022 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что конференция полностью себя дискредитировала. Причиной он назвал позицию руководства мероприятия, которое перестало приглашать тех, кто выступает с альтернативными точками зрения. В этом году мероприятие прошло с 13 по 15 февраля.
Мюнхенская конференция по безопасности - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Политолог рассказал, что вызвало раздор на Мюнхенской конференции
16 февраля, 23:02
 
В миреРоссияЗемляСергей ЛавровМюнхенская конференция по безопасности
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
