"Карабах" – "Ньюкасл": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 18 февраля
Азербайджанский "Карабах" и английский "Ньюкасл" встретятся в первом матче стыкового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26. РИА Новости Спорт, 18.02.2026
2026-02-18T20:00:00+03:00
карабах, лига чемпионов уефа, спорт, анонсы и трансляции матчей, ньюкасл юнайтед
