В Италии не будут продавать пасту в форме олимпийских колец

2026-02-18T15:57:00+03:00
МИЛАН (Италия), 18 фев - РИА Новости. Организаторы Зимней Олимпиады в Италии не собираются выставлять на продажу специальную пасту в форме олимпийских колец, фото которых завирусилось в СМИ и соцсетях, сообщили РИА Новости в оргкомитете Игр.
"Это специальная серия к Олимпиаде, которая предназначена для питания спортсменов в олимпийских деревнях, в продажу она не поступит", - сообщили в Фонде "Милан-Кортина".
Макаронные изделия в виде пяти соединённых коротких трубочек, формирующие пять олимпийских колец, получили широкую известность благодаря спортсменам со всего мира, которые публикуют их фотографии в социальных сетях.
С инициативой, призванной подчеркнуть итальянское кулинарное искусство, выступил Международный олимпийский комитет, который для создания пасты объединился с итальянским шеф-поваром Карло Кракко. Перед началом Олимпиады тот придумал для новой пасты специальный соус с использование оливок, каперсов и анчоусов.