15:57 18.02.2026 (обновлено: 15:58 18.02.2026)
В Италии не будут продавать пасту в форме олимпийских колец
Олимпийские кольца . Архивное фото
МИЛАН (Италия), 18 фев - РИА Новости. Организаторы Зимней Олимпиады в Италии не собираются выставлять на продажу специальную пасту в форме олимпийских колец, фото которых завирусилось в СМИ и соцсетях, сообщили РИА Новости в оргкомитете Игр.
"Это специальная серия к Олимпиаде, которая предназначена для питания спортсменов в олимпийских деревнях, в продажу она не поступит", - сообщили в Фонде "Милан-Кортина".
Макаронные изделия в виде пяти соединённых коротких трубочек, формирующие пять олимпийских колец, получили широкую известность благодаря спортсменам со всего мира, которые публикуют их фотографии в социальных сетях.
С инициативой, призванной подчеркнуть итальянское кулинарное искусство, выступил Международный олимпийский комитет, который для создания пасты объединился с итальянским шеф-поваром Карло Кракко. Перед началом Олимпиады тот придумал для новой пасты специальный соус с использование оливок, каперсов и анчоусов.
Илья Малинин - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Крах американского гения: кто виноват в срыве Ильи Малинина на Олимпиаде
14 февраля, 03:03
 
