Стало известно, какую зарплату предлагают инженерам в России

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Инженерам в России предлагают зарплату в размере 130 тысяч рублей в месяц, самыми высокооплачиваемыми специалистами стали инженеры производительно-технического отдела (ПТО) и инженеры-сметчики, следует из данных сервиса hh.ru, подготовленных для РИА Новости.

"По данным hh.ru, по итогам января 2026 года самую высокую заработную плату среди инженеров предлагают в вакансиях для инженеров ПТО и инженеров-сметчиков – 130,9 тысячи рублей. На втором месте по уровню дохода – инженеры-конструкторы и инженеры-проектировщики (114,8 тысячи рублей), на третьем – инженеры ПНР (112,4 тысячи рублей)", - говорится в сообщении.