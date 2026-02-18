https://ria.ru/20260218/inzhenery-2075097290.html
Стало известно, какую зарплату предлагают инженерам в России
2026-02-18T03:13:00+03:00
2026-02-18T03:13:00+03:00
2026-02-18T03:13:00+03:00
общество
россия
работа
россия
общество, россия, работа
Стало известно, какую зарплату предлагают инженерам в России
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Инженерам в России предлагают зарплату в размере 130 тысяч рублей в месяц, самыми высокооплачиваемыми специалистами стали инженеры производительно-технического отдела (ПТО) и инженеры-сметчики, следует из данных сервиса hh.ru, подготовленных для РИА Новости.
"По данным hh.ru, по итогам января 2026 года самую высокую заработную плату среди инженеров предлагают в вакансиях для инженеров ПТО и инженеров-сметчиков – 130,9 тысячи рублей. На втором месте по уровню дохода – инженеры-конструкторы и инженеры-проектировщики (114,8 тысячи рублей), на третьем – инженеры ПНР (112,4 тысячи рублей)", - говорится в сообщении.
Кроме того, инженерам-электроникам предлагают заработную плату в размере 107,4 тысячи рублей в месяц, инженерам по эксплуатации - 97,4 тысячи рублей, а инженерам-энергетикам - 96,7 тысячи рублей.