Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, какую зарплату предлагают инженерам в России - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:13 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/inzhenery-2075097290.html
Стало известно, какую зарплату предлагают инженерам в России
Стало известно, какую зарплату предлагают инженерам в России - РИА Новости, 18.02.2026
Стало известно, какую зарплату предлагают инженерам в России
Инженерам в России предлагают зарплату в размере 130 тысяч рублей в месяц, самыми высокооплачиваемыми специалистами стали инженеры производительно-технического... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T03:13:00+03:00
2026-02-18T03:13:00+03:00
общество
россия
работа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967256618_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_44fd20ea94374d3a7e04fb6512023234.jpg
https://ria.ru/20260215/zarplata-2074491192.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967256618_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_792cc40bf97f719f3223cfdb553dca05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, работа
Общество, Россия, Работа
Стало известно, какую зарплату предлагают инженерам в России

РИА Новости: инженерам предлагают зарплату в размере 130 тысяч рублей в месяц

© iStock.com / gorodenkoffИнженер во время работы на заводе
Инженер во время работы на заводе - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© iStock.com / gorodenkoff
Инженер во время работы на заводе . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Инженерам в России предлагают зарплату в размере 130 тысяч рублей в месяц, самыми высокооплачиваемыми специалистами стали инженеры производительно-технического отдела (ПТО) и инженеры-сметчики, следует из данных сервиса hh.ru, подготовленных для РИА Новости.
"По данным hh.ru, по итогам января 2026 года самую высокую заработную плату среди инженеров предлагают в вакансиях для инженеров ПТО и инженеров-сметчиков – 130,9 тысячи рублей. На втором месте по уровню дохода – инженеры-конструкторы и инженеры-проектировщики (114,8 тысячи рублей), на третьем – инженеры ПНР (112,4 тысячи рублей)", - говорится в сообщении.
Кроме того, инженерам-электроникам предлагают заработную плату в размере 107,4 тысячи рублей в месяц, инженерам по эксплуатации - 97,4 тысячи рублей, а инженерам-энергетикам - 96,7 тысячи рублей.
Мужчина считает деньги - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Названы отрасли российской экономики с зарплатами от 150 тысяч рублей
15 февраля, 11:38
 
ОбществоРоссияРабота
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала