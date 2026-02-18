Рейтинг@Mail.ru
Гуменника не пригласили на показательные выступления на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Фигурное катание
 
16:54 18.02.2026
Гуменника не пригласили на показательные выступления на Олимпиаде
Гуменника не пригласили на показательные выступления на Олимпиаде
фигурное катание
спорт
михаил шайдоров
аделия петросян
зимние олимпийские игры 2026
пётр гуменник
2026
Гуменника не пригласили на показательные выступления на Олимпиаде

Петр Гуменник
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости, Влад Жуков. Российский фигурист Петр Гуменник не примет участия в показательных выступлениях на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Показательные выступления пройдут 21 февраля. Призеры соревнований получают обязательные приглашения, еще четырех фигуристов среди мужчин-одиночников выбрали организаторы. Гуменник не вошел в их число.
"Разбаньте россиян!" Западные болельщики переобулись после феерии Петросян
Вчера, 15:45
13 февраля Гуменник чисто исполнил произвольную программу на Олимпийских играх, набрав 184,49 балла. Россиянин с суммарным результатом 271,21 балла занял шестое место. Олимпийским чемпионом стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров.
Гуменнику 23 года. Он является чемпионом России, двукратным победителем Финала Гран-при России, бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян, включая фигуристов Гуменника и Аделию Петросян.
Петросян хочет поучиться "какой-нибудь стратегии" у Гуменника
17 февраля, 22:07
 
Фигурное катаниеСпортМихаил ШайдоровАделия ПетросянЗимние Олимпийские игры 2026Пётр Гуменник
 
