Гуменника не пригласили на показательные выступления на Олимпиаде

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости, Влад Жуков. Российский фигурист Петр Гуменник не примет участия в показательных выступлениях на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.