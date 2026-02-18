Гуменника не пригласили на показательные выступления на Олимпиаде

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости, Влад Жуков. Российский фигурист Петр Гуменник не примет участия в показательных выступлениях на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Показательные выступления пройдут 21 февраля. Призеры соревнований получают обязательные приглашения, еще четырех фигуристов среди мужчин-одиночников выбрали организаторы. Гуменник не вошел в их число.
13 февраля Гуменник чисто исполнил произвольную программу на Олимпийских играх, набрав 184,49 балла. Россиянин с суммарным результатом 271,21 балла занял шестое место. Олимпийским чемпионом стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров.
Гуменнику 23 года. Он является чемпионом России, двукратным победителем Финала Гран-при России, бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян, включая фигуристов Гуменника и Аделию Петросян.
