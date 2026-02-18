Рейтинг@Mail.ru
Крылова: Гуменник должен был стать медалистом Олимпийских Игр - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
10:57 18.02.2026
Крылова: Гуменник должен был стать медалистом Олимпийских Игр
Крылова: Гуменник должен был стать медалистом Олимпийских Игр

Фигуристка Крылова: Гуменник должен был стать призером ОИ-2026

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Серебряная медалистка Олимпийских игр по фигурному катанию Анжелика Крылова заявила РИА Новости, что россиянин Петр Гуменник по уровню своего выступления был достоин получить награду Игр в Италии.
В пятницу Гуменник чисто исполнил произвольную программу на Олимпийских играх, набрав 184,49 балла. Россиянин с суммарным результатом 271,21 балла занял шестое место, после короткой программы он находился на 12-й позиции. Олимпийским чемпионом стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров. Заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин в субботу заявил РИА Новости о солидарности с мнением тренера-хореографа Даниила Глейхенгауза, считающего, что Гуменник при объективном судействе должен был стать призером Игр.
"Я считаю, что Петр Гуменник, конечно же, должен был стать медалистом Олимпийских игр. Но он в короткой программе выступал в первой разминке, и ему дали недостаточно баллов. А то, что он в такой сложной ситуации смог пробиться в топ-6 - это неплохой результат для всего того, что мы сейчас переживаем", - сказала Крылова.
"По уровню показанного катания Петр должен быть в тройке. Потому что многие мальчики катались не очень хорошо, кроме Михаила Шайдорова и Петра Гуменника. Не думаю, что на таких его оценках сказалось то, что Петра не знали судьи. Конечно, они видели его, знали и наблюдали за ним на протяжении длительного времени", - добавила собеседница агентства.
Гуменнику 23 года. Он является чемпионом России, двукратным победителем Финала Гран-при России, бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян, включая фигуристов Гуменника и Аделию Петросян.
