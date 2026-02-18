Король Дании прибыл в Гренландию

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Король Дании Фредерик Х прибыл в Гренландию на фоне притязаний США на остров, передает агентство Рейтер.
Датский королевский дом 29 января сообщил, что Фредерик Х посетит Гренландию с 18 по 20 февраля. Как тогда же заявил король, он "с нетерпением ждет" поездки на остров, поскольку чувствует, что гренландцы обеспокоены ситуацией с США.
"Король Дании Фредерик прибыл в среду в Нуук (столицу Гренландии) в рамках своего второго визита в Гренландию в течение года", - говорится в сообщении агентства.
Согласно материалу агентства, король был одет в черный пуховик с изображениями флагов Дании и Гренландии на левой стороне груди. Он обнялся с премьером острова Йенсом-Фредериком Нильсеном и спикером гренландского парламента Кимом Кильсеном, которые встречали его в аэропорту, уточняет агентство.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Руководство Дании и Гренландии предостерегало американские власти от захвата острова, указывая, что ожидает уважения территориальной целостности королевства.
