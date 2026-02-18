Рейтинг@Mail.ru
Король Дании прибыл в Гренландию
18:43 18.02.2026 (обновлено: 18:46 18.02.2026)
Король Дании прибыл в Гренландию
Король Дании Фредерик Х прибыл в Гренландию на фоне притязаний США на остров, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 18.02.2026
Король Дании Фредерик X в Нууке, Гренландия. 18 февраля 2026
Король Дании Фредерик X в Нууке, Гренландия. 18 февраля 2026
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Король Дании Фредерик Х прибыл в Гренландию на фоне притязаний США на остров, передает агентство Рейтер.
Датский королевский дом 29 января сообщил, что Фредерик Х посетит Гренландию с 18 по 20 февраля. Как тогда же заявил король, он "с нетерпением ждет" поездки на остров, поскольку чувствует, что гренландцы обеспокоены ситуацией с США.
"Король Дании Фредерик прибыл в среду в Нуук (столицу Гренландии) в рамках своего второго визита в Гренландию в течение года", - говорится в сообщении агентства.
Согласно материалу агентства, король был одет в черный пуховик с изображениями флагов Дании и Гренландии на левой стороне груди. Он обнялся с премьером острова Йенсом-Фредериком Нильсеном и спикером гренландского парламента Кимом Кильсеном, которые встречали его в аэропорту, уточняет агентство.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Руководство Дании и Гренландии предостерегало американские власти от захвата острова, указывая, что ожидает уважения территориальной целостности королевства.
Нуук, Гренландия
Посол в Осло рассказал, к чему может привести гренландский кризис
12 февраля, 08:04
 
