Жителя Мурманской области приговорили к 21 году колонии за госизмену
13:06 18.02.2026 (обновлено: 15:09 18.02.2026)
Жителя Мурманской области приговорили к 21 году колонии за госизмену
2026
РИА Новости
Новости
происшествия, мурманская область, украина
Происшествия, Мурманская область, Украина
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
МУРМАНСК, 18 фев - РИА Новости. Суд признал 20-летнего жителя Мурманской области, который собирал в интернете данные о военных объектах для их последующей передачи на Украину, виновным в госизмене и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима, сообщила прокуратура региона.
В суде было доказано, что в 2024-2025 годах мужчина собирал размещенные в интернете сведения о местах дислокации военных объектов, расположенных на территории Мурманской области, с целью их передачи через мессенджер сотруднику украинской разведки. Эти действия были выявлены УФСБ по Мурманской области.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на один год", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Прокуратура Мурманской области поддержала обвинение в отношении мужчины по статье 275 УК РФ (государственная измена).
ФСБ задержала жителя Челябинска, готовившего теракт
ФСБ задержала жителя Челябинска, готовившего теракт
Происшествия Мурманская область Украина
 
 
