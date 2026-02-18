Жителя Мурманской области приговорили к 21 году колонии за госизмену

МУРМАНСК, 18 фев - РИА Новости. Суд признал 20-летнего жителя Мурманской области, который собирал в интернете данные о военных объектах для их последующей передачи на Украину, виновным в госизмене и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима, сообщила прокуратура региона.
В суде было доказано, что в 2024-2025 годах мужчина собирал размещенные в интернете сведения о местах дислокации военных объектов, расположенных на территории Мурманской области, с целью их передачи через мессенджер сотруднику украинской разведки. Эти действия были выявлены УФСБ по Мурманской области.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на один год", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Прокуратура Мурманской области поддержала обвинение в отношении мужчины по статье 275 УК РФ (государственная измена).