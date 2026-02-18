Жителя Мурманской области приговорили к 21 году колонии за госизмену

"С учетом позиции государственного обвинителя суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на один год", - говорится в сообщении надзорного ведомства.