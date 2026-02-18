Рейтинг@Mail.ru
Семин рассказал, как "Монако" умерит негативные эмоции Головина
Футбол
 
18.02.2026
Семин рассказал, как "Монако" умерит негативные эмоции Головина
Семин рассказал, как "Монако" умерит негативные эмоции Головина

Семин: "Монако" серьезно оштрафует Головина, и он умерит свои негативные эмоции

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Бывший главный тренер сборной России и московского "Локомотива" Юрий Семин заявил РИА Новости, что футбольный клуб "Монако" крупно оштрафует полузащитника Александра Головина за два удаления подряд, после чего игрок будет направлять свои эмоции только на пользу команде.
Головин во вторник вышел в стартовом составе в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов с французским клубом "Пари Сен-Жермен" (2:3). Россиянин отметился голевой передачей, но на 46-й минуте получил прямую красную карточку за фол на Витинье. Игрок был удален во второй игре подряд. 13 февраля он досрочно покинул поле после двух желтых карточек во встрече 22-го тура чемпионата Франции против "Нанта" (3:1), в которой сделал две голевые передачи. Главный тренер "Монако" Себастьен Поконьоли после матча с "ПСЖ" заявил, что расстроен удалением Головина.
"В футболе всегда есть эмоции, поэтому Александру Головину надо свои эмоции привести в определенное русло, чтобы они шли на пользу команде. Тогда у команды будет больше побед и очков, а у него - хорошее настроение. Эмоции - это хорошо, но когда мы видим их переизбыток, то это уже не очень здорово. Думаю, что тренеры команды найдут пути для того, чтобы исправить ситуацию", - сказал Семин.
"Такие же эмоции были и у Винисиуса в матче "Реала" с "Бенфикой". В этих матчах бывает большое напряжение, но себя надо уметь держать в определенных спортивных рамках. Это будет лучше как для команды, так и для самого игрока. Конечно, Головин справится с этой проблемой. Сейчас его накажут большим штрафом, и он справится", - добавил собеседник агентства.
Мадридский "Реал" во вторник в гостях переиграл лиссабонскую "Бенфику" со счетом 1:0 благодаря голу Винисиуса Жуниора. После гола Винисиуса встреча была прервана почти на 10 минут, после того как бразилец вступил в перепалку с вингером "Бенфики" Джанлукой Престианни и пожаловался арбитру на расистские оскорбления с его стороны. Винисиус направился в сторону раздевалки, но после уговоров тренерского штаба продолжил встречу.
Ответная встреча между "ПСЖ" и "Монако" пройдет в Париже 25 февраля.
Футбол
 
