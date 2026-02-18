Семин рассказал, как "Монако" умерит негативные эмоции Головина

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Бывший главный тренер сборной России и московского "Локомотива" Юрий Семин заявил РИА Новости, что футбольный клуб "Монако" крупно оштрафует полузащитника Александра Головина за два удаления подряд, после чего игрок будет направлять свои эмоции только на пользу команде.