Голикова назвала одну из самых чувствительных проблем в здравоохранении
Голикова назвала одну из самых чувствительных проблем в здравоохранении - РИА Новости, 18.02.2026
Голикова назвала одну из самых чувствительных проблем в здравоохранении
Кадровая проблема - одна из самых чувствительных в российском здравоохранении, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 18.02.2026
Голикова назвала одну из самых чувствительных проблем в здравоохранении
Голикова: кадровая проблема — одна из самых чувствительных в здравоохранении