20:04 18.02.2026
Голикова назвала одну из самых чувствительных проблем в здравоохранении
Голикова назвала одну из самых чувствительных проблем в здравоохранении
Кадровая проблема - одна из самых чувствительных в российском здравоохранении, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 18.02.2026
общество, россия, татьяна голикова, владимир путин, здравоохранение
Общество, Россия, Татьяна Голикова, Владимир Путин, Здравоохранение
Голикова назвала одну из самых чувствительных проблем в здравоохранении

Голикова: кадровая проблема — одна из самых чувствительных в здравоохранении

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Кадровая проблема - одна из самых чувствительных в российском здравоохранении, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«
"Кадровая проблема, как я Вам (российскому лидеру Владимиру Путину - ред.) докладывала, наверное, - одна из самых чувствительных в здравоохранении, но географически все субъекты по-разному обеспечены, даже внутри субъекта", - сказала вице-премьер в ходе открытия объектов здравоохранения в регионах России.
Голикова добавила, что впервые с 2024 и 2025 года удалось переломить тенденцию по снижению количества врачей.
Путин: качество и доступность медпомощи должны улучшаться по всей России - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Путин обсудил с правительством модернизацию здравоохранения
ОбществоРоссияТатьяна ГоликоваВладимир ПутинЗдравоохранение
 
 
