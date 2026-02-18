Рейтинг@Mail.ru
Сборная Финляндии вырвала победу у Швейцарии и вышла в полуфинал Олимпиады
22:49 18.02.2026
Сборная Финляндии вырвала победу у Швейцарии и вышла в полуфинал Олимпиады
Сборная Финляндии вырвала победу у Швейцарии и вышла в полуфинал Олимпиады
Сборная Финляндии в овертайме одержала победу над командой Швейцарии в четвертьфинале хоккейного турнира на Олимпийских играх 2026 года в Италии. РИА Новости Спорт, 18.02.2026
спорт, зимние олимпийские игры 2026, себастьян ахо, миро хейсканен, арттури лехконен, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026, Себастьян Ахо, Миро Хейсканен, Арттури Лехконен, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Сборная Финляндии вырвала победу у Швейцарии и вышла в полуфинал Олимпиады

Сборная Финляндии по хоккею победила Швейцарию и вышла в полуфинал Олимпиады

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Сборная Финляндии в овертайме одержала победу над командой Швейцарии в четвертьфинале хоккейного турнира на Олимпийских играх 2026 года в Италии.
Встреча в Милане завершилась со счетом 3:2 (0:2, 0:0, 2:0, 1:0) в пользу сборной Финляндии. В составе победителей шайбы забросили Себастьян Ахо (54-я минута), Миро Хейсканен (59) и Арттури Лехконен (64). У швейцарцев отличились Дамьен Риат (15) и Нино Нидеррайтер (16).
Сборная Финляндии является действующим чемпионом Олимпийских игр. Полуфинальные матчи пройдут 20 февраля. Соперник сборной Финляндии определится позднее согласно посеву команд, дошедших до этой стадии.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В хоккейном турнире впервые с 2014 года принимают участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Сборную России не допустили до Игр.
Хоккеист сборной Канады Митч Марнер празднут гол в матче с Чехией на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Канада чудом избежала позора! Хваленых звезд едва не вынесли с Олимпиады
ХоккейСпортЗимние Олимпийские игры 2026Себастьян АхоМиро ХейсканенАрттури ЛехконенНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
