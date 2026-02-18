https://ria.ru/20260218/finlyandiya-2075333415.html
Сборная Финляндии вырвала победу у Швейцарии и вышла в полуфинал Олимпиады
Сборная Финляндии вырвала победу у Швейцарии и вышла в полуфинал Олимпиады - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Сборная Финляндии вырвала победу у Швейцарии и вышла в полуфинал Олимпиады
Сборная Финляндии в овертайме одержала победу над командой Швейцарии в четвертьфинале хоккейного турнира на Олимпийских играх 2026 года в Италии. РИА Новости Спорт, 18.02.2026
2026-02-18T22:49:00+03:00
2026-02-18T22:49:00+03:00
2026-02-18T22:49:00+03:00
хоккей
спорт
зимние олимпийские игры 2026
себастьян ахо
миро хейсканен
арттури лехконен
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/92035/09/920350938_0:0:2976:1674_1920x0_80_0_0_2e712f2c4ad1e88017a1cee9ac50c2cc.jpg
https://ria.ru/20260218/khokkey-2075322158.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/92035/09/920350938_292:0:2976:2013_1920x0_80_0_0_3201a728ca563d70c6ea09979c25c303.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, зимние олимпийские игры 2026, себастьян ахо, миро хейсканен, арттури лехконен, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026, Себастьян Ахо, Миро Хейсканен, Арттури Лехконен, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Сборная Финляндии вырвала победу у Швейцарии и вышла в полуфинал Олимпиады
Сборная Финляндии по хоккею победила Швейцарию и вышла в полуфинал Олимпиады
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Сборная Финляндии в овертайме одержала победу над командой Швейцарии в четвертьфинале хоккейного турнира на Олимпийских играх 2026 года в Италии.
Встреча в Милане завершилась со счетом 3:2 (0:2, 0:0, 2:0, 1:0) в пользу сборной Финляндии. В составе победителей шайбы забросили Себастьян Ахо (54-я минута), Миро Хейсканен (59) и Арттури Лехконен (64). У швейцарцев отличились Дамьен Риат (15) и Нино Нидеррайтер (16).
Сборная Финляндии является действующим чемпионом Олимпийских игр. Полуфинальные матчи пройдут 20 февраля. Соперник сборной Финляндии определится позднее согласно посеву команд, дошедших до этой стадии.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В хоккейном турнире впервые с 2014 года принимают участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Сборную России не допустили до Игр.