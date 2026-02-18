Рейтинг@Mail.ru
Эфиопия ожидает, что АЭС с российским участием построят за десять лет - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:58 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/efiopija-2075108654.html
Эфиопия ожидает, что АЭС с российским участием построят за десять лет
Эфиопия ожидает, что АЭС с российским участием построят за десять лет - РИА Новости, 18.02.2026
Эфиопия ожидает, что АЭС с российским участием построят за десять лет
Эфиопия ожидает, что АЭС с российским участием построят в стране за десять лет, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Генет Тешоме Жирру. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T06:58:00+03:00
2026-02-18T06:58:00+03:00
эфиопия
москва
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149868/71/1498687119_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_6ad33d56e1e9ee4c6869511711f93688.jpg
https://ria.ru/20250925/rossiya-2044438378.html
https://ria.ru/20251021/rossiya-2049584967.html
эфиопия
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149868/71/1498687119_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_00c5cbd4667fddf0ce5b6649fb231a2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
эфиопия, москва, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Эфиопия, Москва, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
Эфиопия ожидает, что АЭС с российским участием построят за десять лет

Посол Жирру: Эфиопия ждет, что АЭС с российским участием построят за десять лет

© AP Photo / Elias AsmareСтроительство дамбы в бассейне Нила в Эфиопии
Строительство дамбы в бассейне Нила в Эфиопии - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© AP Photo / Elias Asmare
Строительство дамбы в бассейне Нила в Эфиопии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Эфиопия ожидает, что АЭС с российским участием построят в стране за десять лет, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Генет Тешоме Жирру.
"Мы хотим все сделать как можно быстрее, но вместе с тем есть ряд правил, которым мы должны следовать. Мы ожидаем, что строительство будет завершено максимум через десять лет", - сказал он в беседе с агентством.
Москва - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Россия и Эфиопия подготовят дорожную карту строительства АЭС
25 сентября 2025, 21:47
Россия и Эфиопия провели в конце прошлого года в Москве переговоры, касающиеся перспектив строительства АЭС большой мощности на эфиопской территории.
"Росатом" и электроэнергетическая корпорация Эфиопии в конце сентября в Москве в рамках "Мировой атомной недели" подписали план действий, направленный на развитие проекта АЭС в Эфиопии. В соответствии с этим документом, предстоит подготовить дорожную карту проекта с выходом на проведение технико-экономического обоснования, а также подписание межправительственного соглашения.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Эфиопии Гедион Тимотеос во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Глава МИД Эфиопии обсудил с Лавровым торговые вопросы
21 октября 2025, 14:22
 
ЭфиопияМоскваРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала