Эфиопия ожидает, что АЭС с российским участием построят за десять лет

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Эфиопия ожидает, что АЭС с российским участием построят в стране за десять лет, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Генет Тешоме Жирру.

"Мы хотим все сделать как можно быстрее, но вместе с тем есть ряд правил, которым мы должны следовать. Мы ожидаем, что строительство будет завершено максимум через десять лет", - сказал он в беседе с агентством.