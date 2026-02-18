https://ria.ru/20260218/delegatsiya-2075299613.html
Самолет с российской делегацией покинул воздушное пространство Евросоюза
Спецборт с делегацией России, вылетевший из Женевы после двухдневных переговоров по Украине, покинул воздушное пространство Евросоюза, выяснило РИА Новости на... РИА Новости, 18.02.2026
