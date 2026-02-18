https://ria.ru/20260218/delegatsiya-2075209876.html
Российская делегация уехала из отеля в Женеве в аэропорт
Российская делегация уехала из отеля в Женеве в аэропорт - РИА Новости, 18.02.2026
Российская делегация уехала из отеля в Женеве в аэропорт
Российская делегация выселилась из отеля, в котором разместилась на время переговоров с США и Украиной в Женеве, и уехала в аэропорт, передает корреспондент РИА РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T14:27:00+03:00
2026-02-18T14:27:00+03:00
2026-02-18T14:36:00+03:00
женева (город)
в мире
россия
владимир мединский
михаил галузин
сша
игорь костюков (генштаб)
переговоры по украине в женеве — 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075186105_0:128:3071:1855_1920x0_80_0_0_35e8fa52ce282a1c2a798d19d4a2ba42.jpg
https://ria.ru/20260218/peregovory-2075205499.html
женева (город)
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075186105_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bcf8ad53b691a60695ebda0ddc407a98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
женева (город), в мире, россия, владимир мединский, михаил галузин, сша, игорь костюков (генштаб), переговоры по украине в женеве — 2026
Женева (город), В мире, Россия, Владимир Мединский, Михаил Галузин, США, Игорь Костюков (Генштаб), Переговоры по Украине в Женеве — 2026
Российская делегация уехала из отеля в Женеве в аэропорт
Делегация РФ уехала из отеля в аэропорт после переговоров по Украине в Женеве