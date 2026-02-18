Рейтинг@Mail.ru
Российская делегация уехала из отеля в Женеве в аэропорт - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:27 18.02.2026 (обновлено: 14:36 18.02.2026)
https://ria.ru/20260218/delegatsiya-2075209876.html
Российская делегация уехала из отеля в Женеве в аэропорт
Российская делегация уехала из отеля в Женеве в аэропорт - РИА Новости, 18.02.2026
Российская делегация уехала из отеля в Женеве в аэропорт
Российская делегация выселилась из отеля, в котором разместилась на время переговоров с США и Украиной в Женеве, и уехала в аэропорт, передает корреспондент РИА РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T14:27:00+03:00
2026-02-18T14:36:00+03:00
женева (город)
в мире
россия
владимир мединский
михаил галузин
сша
игорь костюков (генштаб)
переговоры по украине в женеве — 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075186105_0:128:3071:1855_1920x0_80_0_0_35e8fa52ce282a1c2a798d19d4a2ba42.jpg
https://ria.ru/20260218/peregovory-2075205499.html
женева (город)
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075186105_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bcf8ad53b691a60695ebda0ddc407a98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
женева (город), в мире, россия, владимир мединский, михаил галузин, сша, игорь костюков (генштаб), переговоры по украине в женеве — 2026
Женева (город), В мире, Россия, Владимир Мединский, Михаил Галузин, США, Игорь Костюков (Генштаб), Переговоры по Украине в Женеве — 2026
Российская делегация уехала из отеля в Женеве в аэропорт

Делегация РФ уехала из отеля в аэропорт после переговоров по Украине в Женеве

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Владимир Мединский во время пресс-подхода в отеле "Интерконтиненталь" в Женеве
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время пресс-подхода в отеле Интерконтиненталь в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время пресс-подхода в отеле "Интерконтиненталь" в Женеве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 18 фев - РИА Новости. Российская делегация выселилась из отеля, в котором разместилась на время переговоров с США и Украиной в Женеве, и уехала в аэропорт, передает корреспондент РИА Новости.
Делегация России вместе с чемоданами уехала в аэропорт с территории отеля, в котором проживала во время переговоров по украинскому урегулированию между РФ, США и Украиной.
Переговоры прошли в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и другие официальные лица.
Украинская делегация во время переговоров в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
"Мир не подпишут". На Западе сделали заявление о переговорах с Россией
Вчера, 14:15
 
Женева (город)В миреРоссияВладимир МединскийМихаил ГалузинСШАИгорь Костюков (Генштаб)Переговоры по Украине в Женеве — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала