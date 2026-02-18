https://ria.ru/20260218/bude-glimt-inter-smotret-onlayn-2074774698.html
"Будё-Глимт" – "Интер": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 18 февраля
"Будё-Глимт" – "Интер": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 18 февраля - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
"Будё-Глимт" – "Интер": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 18 февраля
Норвежский "Будё-Глимт" и итальянский "Интер" встретятся в первом матче стыкового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26. РИА Новости Спорт, 18.02.2026
футбол
будё-глимт
интер
лига чемпионов уефа
спорт
анонсы и трансляции матчей
