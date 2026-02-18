Рейтинг@Mail.ru
"Будё-Глимт" – "Интер": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 18 февраля
22:00 18.02.2026
"Будё-Глимт" – "Интер": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 18 февраля
"Будё-Глимт" – "Интер": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 18 февраля
"Будё-Глимт" – "Интер": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 18 февраля
Норвежский "Будё-Глимт" и итальянский "Интер" встретятся в первом матче стыкового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26.
Футбол, Будё-Глимт, Интер, Лига чемпионов УЕФА, Спорт, Анонсы и трансляции матчей

"Будё-Глимт" – "Интер": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 18 февраля

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Норвежский "Будё-Глимт" и итальянский "Интер" встретятся в первом матче стыкового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26.

Во сколько начало

Встреча состоится 18 февраля и начнется в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн

Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Лига чемпионов УЕФА
18 февраля 2026 • начало в 23:00
Завершен
Буде-Глимт
3 : 1
Интер М
20‎’‎ • Sondre Brunstad Fet
(Каспер Ваартс Хуг)
61‎’‎ • Йенс Петер Хауге
(Каспер Ваартс Хуг)
64‎’‎ • Каспер Ваартс Хуг
(Ole Blomberg)
30‎’‎ • Франческо Пио Эспозито
(Карлос Аугусто)
