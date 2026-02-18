https://ria.ru/20260218/bryugge-atletiko-smotret-onlayn-2074775395.html
"Брюгге" – "Атлетико": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 18 февраля
"Брюгге" – "Атлетико": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 18 февраля - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
"Брюгге" – "Атлетико": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 18 февраля
Бельгийский "Брюгге" и мадридский "Атлетико" встретятся в первом матче стыкового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26. РИА Новости Спорт, 18.02.2026
2026-02-18T22:00:00+03:00
2026-02-18T22:00:00+03:00
2026-02-18T22:00:00+03:00
футбол
брюгге
атлетико (мадрид)
лига чемпионов уефа
спорт
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012081355_0:481:2047:1632_1920x0_80_0_0_4cc5894245b0d0a5354a4003a7d8c174.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012081355_0:289:2047:1824_1920x0_80_0_0_139d03e0bfbfc90f8d098c971710f1cf.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брюгге, атлетико (мадрид), лига чемпионов уефа, спорт, анонсы и трансляции матчей
Футбол, Брюгге, Атлетико (Мадрид), Лига чемпионов УЕФА, Спорт, Анонсы и трансляции матчей