"Брюгге" – "Атлетико": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 18 февраля
Футбол
 
18.02.2026
"Брюгге" – "Атлетико": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 18 февраля
"Брюгге" – "Атлетико": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 18 февраля - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
"Брюгге" – "Атлетико": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 18 февраля
Бельгийский "Брюгге" и мадридский "Атлетико" встретятся в первом матче стыкового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26. РИА Новости Спорт, 18.02.2026
"Брюгге" – "Атлетико": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 18 февраля

© ВК-аккаунт Лиги чемпионов УЕФАЭмблема мадридского "Атлетико"
MaxДзен
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Бельгийский "Брюгге" и мадридский "Атлетико" встретятся в первом матче стыкового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26.

Во сколько начало

Встреча состоится 18 февраля и начнется в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн

Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Лига чемпионов УЕФА
18 февраля 2026 • начало в 23:00
Завершен
Брюгге
3 : 3
Атлетико Мадрид
52‎’‎ • Рафаэль Онедика
(Николо Тресольди)
60‎’‎ • Николо Тресольди
(Mamadou Diakhon)
89‎’‎ • Христос Цолис
(Рафаэль Онедика)
08‎’‎ • Хулиан Альварес (П)
45‎’‎ • Адемола Лукман
(Антуан Гризманн)
79‎’‎ • Джоэл Ордонес (А)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболБрюггеАтлетико (Мадрид)Лига чемпионов 2025-2026СпортАнонсы и трансляции матчей
 
Матч-центр
 
