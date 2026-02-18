"Большунова хейтят те, кто не знает правды": честное интервью жены чемпиона

Какой Александр Большунов настоящий? Кто его провоцирует? Вернется ли он на прежний уровень? На все вопросы в откровенном интервью РИА Новости Спорт ответила жена трехкратного олимпийского чемпиона Анна Большунова.

“Лучшие годы Саши уходят”

— Что тяжелее: бороться за медали или быть женой и мамой?

— Я завершила карьеру в 2020 году. По гонкам не скучаю вообще, я даже сейчас очень редко встаю на лыжи. Дочка Ева в этом сезоне каталась много раз, а я ни разу.

© Фото : социальные сети Анна и Александр Большуновы с дочерью Евой © Фото : социальные сети Анна и Александр Большуновы с дочерью Евой

— У вас была травма спины, боли, но не было ли чувства зависти по отношению к другим, которые продолжают карьеру, а вы уже не можете?

— Отвечу так: я знаю, как, например, у нас в лыжах бегают новоиспеченные мамы, а также в биатлоне. Я супервовлеченная мама: за 3,5 года я ни разу не оставляла Еву, даже на ночь с кем-то. У нас выстроен режим, правильное питание, я 24/7 с ней. Конечно, сейчас выручает сад, и ей нравится там проводить время. Если бы я продолжала бегать и была одновременно мамой, это было бы в тысячу раз сложнее, потому что я бы точно спала с Евой и не отдавала ее на ночь никому.

В лыжах у нас в России так не делает никто: у всех дети с нянями и бабушками спят, и мамы спокойно тренируются, у них есть время для себя, и в психологическом плане тоже. В биатлоне я восхищаюсь Дилярой Смольской. Она ночует с сыном, тренируется и выступает. Для меня же бессонные ночи - самый сложный момент в материнстве.Но полностью посвятить себя дочке – для меня главное. Не представляю и дня без нее.

— Что ощущали, когда находились на соревнованиях вместе с Александром?

— После окончания карьеры я еще около года ездила с Сашей, поддерживала его. Так мы миновали разлуку — обоим было проще.

— Сегодня вас чаще воспринимают как жену Александра Большунова, а не успешную лыжницу Анну Жеребятьеву. Не возникает ли внутреннего расстройства, что ваша собственная спортивная история остается в тени?

— Я иногда и сама забываю, что когда-то бегала на лыжах и была чемпионкой мира. Для меня это было уже очень давно. Нет, мне совсем не обидно — сейчас я действительно домохозяйка.

— Если представить, что вы были бы действующей спортсменкой сейчас, рассматривали бы для себя нейтральный статус? И совпадают ли ваши с Александром взгляды?

— Не могу сказать, как бы я видела всю эту ситуацию, и с Сашей мы это не обсуждали.

— Но как вы вместе переживали отстранение от международных стартов? Было ли ощущение, что у спортсменов буквально забрали несколько лет профессиональной карьеры?

— Переживали вместе. Уходят лучшие годы Саши, спортивный век у спортсмена не такой долгий, к сожалению. Мы поддерживаем его с Евой. Но он сильный человек, поэтому я еще верю в то, что он покажет, на что способен.

— Как вы представляете возвращение на мировую арену? Добавит ли это трудностей для вас?

— Пока не понимаю, но мы будем делать все возможное, чтобы как можно чаще летать с Сашей. Однако Ева у нас очень общительная, и ей нужно быть с сверстниками. Если мы уезжаем на 3-4 дня, она уже просит вернуться в сад. Воспитатели говорят, что когда она возвращается после долгой поездки, то становится очень тактильной, ей нужно всех обнять. Будем стараться угодить всем. Саше тоже трудно без дочери и жены, он все тяжелее переносит поездки без нас, так же, как и мы.

"Этого персонажа не хочу обсуждать"

— Во время своей карьеры вы сталкивались с хейтом и вниманием со стороны. Были даже обвинения, что вас незаслуженно берут в сборную. Сейчас под колоссальным давлением находится Александр. Что для вас тяжелее: когда критикуют лично вас или когда под ударом оказывается близкий человек?

— Про хейтеров: раньше, давно, я могла обращать внимание, но сейчас выработала иммунитет. Мне все равно. Про Сашу скажу так: хейтят те, кто не знает правды. А правда совсем другая, не так, как ее преподносят журналисты и некоторые не очень адекватные спортсмены.

— Не могу не затронуть ситуацию с Бакуровым — она вызвала большой резонанс. Как вы узнали о случившемся и какой была ваша первая реакция?

— Про Бакурова: этого персонажа даже не хочу обсуждать. Цирк, да и только.

— Что вы сказали Александру в тот момент, когда увидели масштаб реакции и обсуждения этой истории?

— Я смотрела эфир и все видела. Мне этого было достаточно. Мы посмеялись вместе над этим актерским мастерством. Что касается ответной реакции Саши, он никогда не делает что-то в сторону человека, если его не спровоцируют, причем очень сильно. Провокация была и несколько раз в забеге.

— Насколько вам, как жене, было тяжело наблюдать за происходящим со стороны — когда обсуждают не только поступок, но и личность человека?

— В этой ситуации мы еще больше поняли, кто есть кто. Хотя до этого мы тоже мало с кем общались. Мне многие говорят, что я вижу людей насквозь — так и есть. Даже когда была в команде, я не общалась с многими девочками, потому что понимала, кто из себя что представляет. Картинка, которую показывают в интернете и по телевизору, очень отличается от реальности. Для меня ничего не изменилось в этой ситуации.

“Дома он другой - открытый, искренний”

— Насколько просто и сложно жить рядом с большим спортсменом? Что в этом быту чаще всего остается "за кадром" для окружающих?

— Да обычная жизнь, тем более Саша достаточно закрытый человек для общественности. Дома он другой - открытый, искренний.

— Можете ли вы смотреть его гонки? Нет ли ощущения, что и вы тоже выходите на старт?

— Когда он бегает, я волнуюсь. Почему-то становится все сложнее смотреть, больше переживаешь и пропускаешь все через себя.

— Бывают ли у вас конфликты? Если да, то из-за чего они чаще возникают — из-за спорта или самых обычных бытовых вещей?

— Конфликтов сейчас как таковых нет, или они бывают очень редко. Наверное, мы мудрее с возрастом, у нас уже полноценная семья, ценности другие. Хочется все это сохранить.

© Фото : Соцсети Анны Жеребятьевой Анна Жеребятьева и Александр Большунов © Фото : Соцсети Анны Жеребятьевой Анна Жеребятьева и Александр Большунов

— Обсуждаете ли вы с Александром тренировки, гонки, тактику или стараетесь, чтобы спорт не заходил в дом?

— Да, мы всегда обсуждаем лыжные гонки, это огромная часть нашей жизни. Саша советуется со мной по тренировочному плану или по другим вопросам.

— Бывают ли моменты, когда вам хочется, чтобы он был не спортсменом № 1, а просто мужем и папой?

— Да, такие моменты бывают (смеется). В основном когда его нет дома, он на сборах или соревнованиях. Но я понимаю, что это его любимое дело, и он любит его всем сердцем. Я не могу сказать, чтобы он просто взял и завершил карьеру. Частые разлуки даются нам тяжело, Ева тоже переживает и скучает, но такова наша жизнь. Кстати, он папа №1 даже с поездками — мне кажется, даже папы, которые находятся дома с детьми, не уделяют им столько времени, как он. Он делает все для Евы. Вечером я могу заниматься своими делами, а они с дочкой на улице: кататься на квадроцикле, с горки, баню затопят и сходят попариться. Саша с ней проводит все свое свободное время.

— Как изменилась ваша жизнь после свадьбы?

— Никак. А вот после рождения Евы стало больше ответственности и понимания. У нас нет глобальных ссор, наоборот, как будто стало все спокойнее.

© Соцсети Анны Жеребятьевой Александр Большунов и Анна Жеребятьева © Соцсети Анны Жеребятьевой Александр Большунов и Анна Жеребятьева

— Какой Александр дома?

— Для незнакомых людей Саша закрытый человек, но дома он совсем другой. Это знаем только мы с Евой, то есть его семья и наши близкие друзья. У нас их на самом деле не так много, потому что и я, и он слишком чувствуем людей. И, как показывает практика, мы правы.

— Как вы представляете свою жизнь после завершения спортивной карьеры мужа?

— Это будет наше самое счастливое время. Не будет разлук. Нам хочется быть всегда вместе.

— Хотели бы, чтобы дочь пошла по стопам родителей и связала жизнь со спортом?

— Мы бы хотели, чтобы она пошла по нашим стопам. Но хотим, чтобы выбор сделала она сама. Мы пробовали плавание, но ей не понравилось. Сейчас ходим на спортивную гимнастику, и ей очень нравится. Все в игровой форме, без сильных нагрузок. Мы не стремимся к серьезному спорту в таком раннем возрасте, главное — дать ей возможность выбирать.

— Какие ценности, полученные в спорте, вы в первую очередь передадите ребенку?