Рейтинг@Mail.ru
"Большунова хейтят те, кто не знает правды": честное интервью жены чемпиона - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
15:08 18.02.2026 (обновлено: 15:14 18.02.2026)
https://ria.ru/20260218/bolshunova-2075226698.html
"Большунова хейтят те, кто не знает правды": честное интервью жены чемпиона
"Большунова хейтят те, кто не знает правды": честное интервью жены чемпиона - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
"Большунова хейтят те, кто не знает правды": честное интервью жены чемпиона
Какой Александр Большунов настоящий? Кто его провоцирует? Вернется ли он на прежний уровень? На все вопросы в откровенном интервью РИА Новости Спорт ответила... РИА Новости Спорт, 18.02.2026
2026-02-18T15:08:00+03:00
2026-02-18T15:14:00+03:00
лыжные гонки
анна жеребятьева
александр большунов
лыжные виды спорта
авторы риа новости спорт
интервью риа спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075220746_0:36:1080:644_1920x0_80_0_0_dbd40df8f0c906a94ec1595a6d5e939c.jpg
https://ria.ru/20251203/zhurova-2059466459.html
https://ria.ru/20260115/bolshunov-2068102431.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
Аделя Зиатдинова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908591701_265:294:740:769_100x100_80_0_0_47f3b46aef39618d6c69de5fb2d67fcb.jpg
Аделя Зиатдинова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908591701_265:294:740:769_100x100_80_0_0_47f3b46aef39618d6c69de5fb2d67fcb.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075220746_127:75:983:717_1920x0_80_0_0_5b1f4e7d4fa04d992f0f7195698b608f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
анна жеребятьева, александр большунов, лыжные виды спорта, авторы риа новости спорт, интервью риа спорт
Лыжные гонки, Анна Жеребятьева, Александр Большунов, Лыжные виды спорта, Авторы РИА Новости Спорт, Интервью РИА Спорт

"Большунова хейтят те, кто не знает правды": честное интервью жены чемпиона

© Фото : социальные сетиАнна и Александр Большуновы с дочерью Евой
Анна и Александр Большуновы с дочерью Евой - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Фото : социальные сети
Читать в
MaxДзен
Автор РИА Новости Спорт Аделя Зиатдинова
Аделя Зиатдинова
Корреспондент
Все материалы
Какой Александр Большунов настоящий? Кто его провоцирует? Вернется ли он на прежний уровень? На все вопросы в откровенном интервью РИА Новости Спорт ответила жена трехкратного олимпийского чемпиона Анна Большунова.

“Лучшие годы Саши уходят”

Что тяжелее: бороться за медали или быть женой и мамой?
— Я завершила карьеру в 2020 году. По гонкам не скучаю вообще, я даже сейчас очень редко встаю на лыжи. Дочка Ева в этом сезоне каталась много раз, а я ни разу.
© Фото : социальные сетиАнна и Александр Большуновы с дочерью Евой
Анна и Александр Большуновы с дочерью Евой - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Фото : социальные сети
Анна и Александр Большуновы с дочерью Евой
У вас была травма спины, боли, но не было ли чувства зависти по отношению к другим, которые продолжают карьеру, а вы уже не можете?
— Отвечу так: я знаю, как, например, у нас в лыжах бегают новоиспеченные мамы, а также в биатлоне. Я супервовлеченная мама: за 3,5 года я ни разу не оставляла Еву, даже на ночь с кем-то. У нас выстроен режим, правильное питание, я 24/7 с ней. Конечно, сейчас выручает сад, и ей нравится там проводить время. Если бы я продолжала бегать и была одновременно мамой, это было бы в тысячу раз сложнее, потому что я бы точно спала с Евой и не отдавала ее на ночь никому.
В лыжах у нас в России так не делает никто: у всех дети с нянями и бабушками спят, и мамы спокойно тренируются, у них есть время для себя, и в психологическом плане тоже. В биатлоне я восхищаюсь Дилярой Смольской. Она ночует с сыном, тренируется и выступает. Для меня же бессонные ночи - самый сложный момент в материнстве.Но полностью посвятить себя дочке – для меня главное. Не представляю и дня без нее.
Что ощущали, когда находились на соревнованиях вместе с Александром?
— После окончания карьеры я еще около года ездила с Сашей, поддерживала его. Так мы миновали разлуку — обоим было проще.
Сегодня вас чаще воспринимают как жену Александра Большунова, а не успешную лыжницу Анну Жеребятьеву. Не возникает ли внутреннего расстройства, что ваша собственная спортивная история остается в тени?
— Я иногда и сама забываю, что когда-то бегала на лыжах и была чемпионкой мира. Для меня это было уже очень давно. Нет, мне совсем не обидно — сейчас я действительно домохозяйка.
© РИА Новости / Федерико Модика | Перейти в медиабанкАнна Жеребятьева
Анна Жеребятьева - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Федерико Модика
Перейти в медиабанк
Анна Жеребятьева
Если представить, что вы были бы действующей спортсменкой сейчас, рассматривали бы для себя нейтральный статус? И совпадают ли ваши с Александром взгляды?
— Не могу сказать, как бы я видела всю эту ситуацию, и с Сашей мы это не обсуждали.
Но как вы вместе переживали отстранение от международных стартов? Было ли ощущение, что у спортсменов буквально забрали несколько лет профессиональной карьеры?
— Переживали вместе. Уходят лучшие годы Саши, спортивный век у спортсмена не такой долгий, к сожалению. Мы поддерживаем его с Евой. Но он сильный человек, поэтому я еще верю в то, что он покажет, на что способен.
Как вы представляете возвращение на мировую арену? Добавит ли это трудностей для вас?
— Пока не понимаю, но мы будем делать все возможное, чтобы как можно чаще летать с Сашей. Однако Ева у нас очень общительная, и ей нужно быть с сверстниками. Если мы уезжаем на 3-4 дня, она уже просит вернуться в сад. Воспитатели говорят, что когда она возвращается после долгой поездки, то становится очень тактильной, ей нужно всех обнять. Будем стараться угодить всем. Саше тоже трудно без дочери и жены, он все тяжелее переносит поездки без нас, так же, как и мы.

"Этого персонажа не хочу обсуждать"

Во время своей карьеры вы сталкивались с хейтом и вниманием со стороны. Были даже обвинения, что вас незаслуженно берут в сборную. Сейчас под колоссальным давлением находится Александр. Что для вас тяжелее: когда критикуют лично вас или когда под ударом оказывается близкий человек?
— Про хейтеров: раньше, давно, я могла обращать внимание, но сейчас выработала иммунитет. Мне все равно. Про Сашу скажу так: хейтят те, кто не знает правды. А правда совсем другая, не так, как ее преподносят журналисты и некоторые не очень адекватные спортсмены.
Не могу не затронуть ситуацию с Бакуровым — она вызвала большой резонанс. Как вы узнали о случившемся и какой была ваша первая реакция?
— Про Бакурова: этого персонажа даже не хочу обсуждать. Цирк, да и только.
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Большунов хотел воспитать Бакурова, предположила Журова
3 декабря 2025, 12:04
Что вы сказали Александру в тот момент, когда увидели масштаб реакции и обсуждения этой истории?
— Я смотрела эфир и все видела. Мне этого было достаточно. Мы посмеялись вместе над этим актерским мастерством. Что касается ответной реакции Саши, он никогда не делает что-то в сторону человека, если его не спровоцируют, причем очень сильно. Провокация была и несколько раз в забеге.
Насколько вам, как жене, было тяжело наблюдать за происходящим со стороны — когда обсуждают не только поступок, но и личность человека?
— В этой ситуации мы еще больше поняли, кто есть кто. Хотя до этого мы тоже мало с кем общались. Мне многие говорят, что я вижу людей насквозь — так и есть. Даже когда была в команде, я не общалась с многими девочками, потому что понимала, кто из себя что представляет. Картинка, которую показывают в интернете и по телевизору, очень отличается от реальности. Для меня ничего не изменилось в этой ситуации.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАлександр Большунов с супругой и дочерью
Александр Большунов с супругой и дочерью - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Александр Большунов с супругой и дочерью

“Дома он другой - открытый, искренний”

Насколько просто и сложно жить рядом с большим спортсменом? Что в этом быту чаще всего остается "за кадром" для окружающих?
— Да обычная жизнь, тем более Саша достаточно закрытый человек для общественности. Дома он другой - открытый, искренний.
Можете ли вы смотреть его гонки? Нет ли ощущения, что и вы тоже выходите на старт?
— Когда он бегает, я волнуюсь. Почему-то становится все сложнее смотреть, больше переживаешь и пропускаешь все через себя.
Бывают ли у вас конфликты? Если да, то из-за чего они чаще возникают — из-за спорта или самых обычных бытовых вещей?
— Конфликтов сейчас как таковых нет, или они бывают очень редко. Наверное, мы мудрее с возрастом, у нас уже полноценная семья, ценности другие. Хочется все это сохранить.
© Фото : Соцсети Анны ЖеребятьевойАнна Жеребятьева и Александр Большунов
Анна Жеребятьева и Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Фото : Соцсети Анны Жеребятьевой
Анна Жеребятьева и Александр Большунов
Обсуждаете ли вы с Александром тренировки, гонки, тактику или стараетесь, чтобы спорт не заходил в дом?
— Да, мы всегда обсуждаем лыжные гонки, это огромная часть нашей жизни. Саша советуется со мной по тренировочному плану или по другим вопросам.
Бывают ли моменты, когда вам хочется, чтобы он был не спортсменом № 1, а просто мужем и папой?
— Да, такие моменты бывают (смеется). В основном когда его нет дома, он на сборах или соревнованиях. Но я понимаю, что это его любимое дело, и он любит его всем сердцем. Я не могу сказать, чтобы он просто взял и завершил карьеру. Частые разлуки даются нам тяжело, Ева тоже переживает и скучает, но такова наша жизнь. Кстати, он папа №1 даже с поездками — мне кажется, даже папы, которые находятся дома с детьми, не уделяют им столько времени, как он. Он делает все для Евы. Вечером я могу заниматься своими делами, а они с дочкой на улице: кататься на квадроцикле, с горки, баню затопят и сходят попариться. Саша с ней проводит все свое свободное время.
Как изменилась ваша жизнь после свадьбы?
— Никак. А вот после рождения Евы стало больше ответственности и понимания. У нас нет глобальных ссор, наоборот, как будто стало все спокойнее.
© Соцсети Анны ЖеребятьевойАлександр Большунов и Анна Жеребятьева
Александр Большунов и Анна Жеребятьева - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Соцсети Анны Жеребятьевой
Александр Большунов и Анна Жеребятьева
Какой Александр дома?
— Для незнакомых людей Саша закрытый человек, но дома он совсем другой. Это знаем только мы с Евой, то есть его семья и наши близкие друзья. У нас их на самом деле не так много, потому что и я, и он слишком чувствуем людей. И, как показывает практика, мы правы.
Как вы представляете свою жизнь после завершения спортивной карьеры мужа?
— Это будет наше самое счастливое время. Не будет разлук. Нам хочется быть всегда вместе.
Хотели бы, чтобы дочь пошла по стопам родителей и связала жизнь со спортом?
— Мы бы хотели, чтобы она пошла по нашим стопам. Но хотим, чтобы выбор сделала она сама. Мы пробовали плавание, но ей не понравилось. Сейчас ходим на спортивную гимнастику, и ей очень нравится. Все в игровой форме, без сильных нагрузок. Мы не стремимся к серьезному спорту в таком раннем возрасте, главное — дать ей возможность выбирать.
Какие ценности, полученные в спорте, вы в первую очередь передадите ребенку?
— Трудолюбие, дисциплина, настойчивость и умение достигать поставленных целей.
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Большунов рассказал о пользе тренировок с семьей и родными
15 января, 16:29
 
Лыжные гонкиАнна ЖеребятьеваАлександр БольшуновЛыжные виды спортаАвторы РИА Новости СпортИнтервью РИА Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Ф. Марожан
    А. Рублев
    24
    66
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    Чехия
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Спартак Москва
    6
    1
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    СКА
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Торпедо НН
    Шанхайские Драконы
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Карабах
    Ньюкасл
    1
    6
  • Футбол
    Завершен
    Буде-Глимт
    Интер М
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Брюгге
    Атлетико Мадрид
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Байер
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Комо
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вулверхэмптон
    Арсенал
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала