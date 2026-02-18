Жена Большунова призналась, что лыжник закрыт для широкой общественности

"У нас обычная жизнь, тем более Саша - достаточно закрытый человек для общественности. Дома он другой - открытый, искренний", - сказала Большунова.

"Для незнакомых людей Саша - закрытый человек, но дома он совсем другой. Это знаем только мы с Евой, то есть его семья и наши близкие друзья. У нас их на самом деле не так много, потому что и я, и он слишком чувствуем людей. И, как показывает практика, мы правы", - отметила Анна Большунова.