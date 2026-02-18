https://ria.ru/20260218/bolshunov-2075235392.html
Жена Большунова призналась, что лыжник закрыт для широкой общественности
Жена Большунова призналась, что лыжник закрыт для широкой общественности
Жена Большунова призналась, что лыжник закрыт для широкой общественности
Жена российского лыжника Александра Большунова Анна рассказала в интервью РИА Новости, что ее муж не любит раскрываться перед общественностью, но дома он...
2026-02-18T15:42:00+03:00
2026-02-18T15:42:00+03:00
2026-02-18T15:42:00+03:00
лыжные гонки
спорт
александр большунов
Жена Большунова призналась, что лыжник закрыт для широкой общественности
Анна Большунова: муж не раскрывается перед общественностью, но дома он искренний
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова.
Жена российского лыжника Александра Большунова Анна рассказала в интервью
РИА Новости, что ее муж не любит раскрываться перед общественностью, но дома он открытый и искренний.
Большунов нередко отказывается общаться с прессой после гонок.
"У нас обычная жизнь, тем более Саша - достаточно закрытый человек для общественности. Дома он другой - открытый, искренний", - сказала Большунова.
"Для незнакомых людей Саша - закрытый человек, но дома он совсем другой. Это знаем только мы с Евой, то есть его семья и наши близкие друзья. У нас их на самом деле не так много, потому что и я, и он слишком чувствуем людей. И, как показывает практика, мы правы", - отметила Анна Большунова.
Большунову 29 лет, он является трехкратным чемпионом Олимпиады, чемпионом мира, двукратным обладателем Кубка мира.