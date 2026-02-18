Рейтинг@Mail.ru
Жена Большунова призналась, что лыжник закрыт для широкой общественности
Лыжные гонки
Лыжные гонки
 
15:42 18.02.2026
Жена Большунова призналась, что лыжник закрыт для широкой общественности
Жена Большунова призналась, что лыжник закрыт для широкой общественности - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Жена Большунова призналась, что лыжник закрыт для широкой общественности
Жена российского лыжника Александра Большунова Анна рассказала в интервью РИА Новости, что ее муж не любит раскрываться перед общественностью, но дома он... РИА Новости Спорт, 18.02.2026
2026-02-18T15:42:00+03:00
2026-02-18T15:42:00+03:00
лыжные гонки
спорт
александр большунов
2026
александр большунов
Лыжные гонки, Александр Большунов
Жена Большунова призналась, что лыжник закрыт для широкой общественности

Анна Большунова: муж не раскрывается перед общественностью, но дома он искренний

Александр Большунов
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Александр Большунов. Архивное фото
Перейти в медиабанк
Александр Большунов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Жена российского лыжника Александра Большунова Анна рассказала в интервью РИА Новости, что ее муж не любит раскрываться перед общественностью, но дома он открытый и искренний.
Большунов нередко отказывается общаться с прессой после гонок.
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
В Швеции считают, что возвращение Большунова привело бы в ярость Европу
31 января, 20:16
"У нас обычная жизнь, тем более Саша - достаточно закрытый человек для общественности. Дома он другой - открытый, искренний", - сказала Большунова.
"Для незнакомых людей Саша - закрытый человек, но дома он совсем другой. Это знаем только мы с Евой, то есть его семья и наши близкие друзья. У нас их на самом деле не так много, потому что и я, и он слишком чувствуем людей. И, как показывает практика, мы правы", - отметила Анна Большунова.
Большунову 29 лет, он является трехкратным чемпионом Олимпиады, чемпионом мира, двукратным обладателем Кубка мира.
Полностью интервью с Анной Большуновой читайте на сайте РИА Новости.
Лыжные гонки. Финал Кубка России. Мужчины. Свободный стиль - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
"Цирк, да и только": жена Большунова высказалась о конфликте с Бакуровым
17 февраля, 08:33
 
Лыжные гонки, Александр Большунов
 
