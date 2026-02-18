Минск решил выйти из протокола о взаимодействии таможенных органов СНГ

МИНСК, 18 фев - РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин подписал постановление правительства о выходе Государственного таможенного комитета республики из протокола о взаимодействии таможенных органов государств - участников СНГ.
"Согласиться с предложением Государственного таможенного комитета, согласованным с министерством иностранных дел и министерством юстиции, о выходе Государственного таможенного комитета из Протокола о взаимодействии таможенных органов государств - участников Содружества Независимых Государств при осуществлении пост-таможенного контроля, подписанного в городе Петропавловске-Камчатском 5 сентября 2012 года", - говорится в документе, опубликованном на национальном правовом интернет-портале.
Постановление предписывает белорусскому МИД направить уведомление о выходе таможенного комитета из протокола.
Основные положения постановления вступили в силу со дня его принятия - 16 февраля.
