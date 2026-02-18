Розовые валуны из Антарктиды привели к неожиданному открытию подо льдом

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости, Вадим Минеев. Под ледяным покровом Антарктиды скрывается множество тайн, будоражащих наше воображение. Недавно ученые Под ледяным покровом Антарктиды скрывается множество тайн, будоражащих наше воображение. Недавно ученые обнаружили нечто, погребенное под ледником Пайн-Айленд.

Что именно поразило исследователей? И чем это грозит обычным людям?

Загадочные розовые валуны

Совершить открытие удалось благодаря розовым валунам, разбросанным по замерзшим вулканическим вершинам континента. Они уже давно ставили ученых в тупик благодаря цвету, который словно оставленная подсказка резко контрастировал с окружением. Команда из Британской антарктической службы решила выяснить, откуда они появились.

© Getty Images / Walter Geiersperger Розовый гранит © Getty Images / Walter Geiersperger Розовый гранит

Измерив радиоактивный распад внутри мельчайших минеральных кристаллов, ученые обнаружили, что граниты образовались приблизительно 175 миллионов лет назад в юрский период. Это, однако, не объясняло, почему валуны находились здесь, в горах.

"Сразу стало ясно, что они были принесены из другого места", — говорит доктор Том Джордан, ведущий автор исследования. Что-то их переместило — что-то огромное.

Помогла гравитация

Полная картина начала вырисовываться только тогда, когда специалисты стали проводить аэрофотосъемку региона. Пролетая на самолете над горами Хадсон, ученые из Британской антарктической службы заметили изменения в гравитационном поле Земли.

Доктор Джордан объясняет : "Гравитация — это притяжение между вами и всем, что находится у вас под ногами. Например, если вы стоите на свинцовой плите, вас тянет вниз большая масса, чем если бы вы стояли на деревянной".

"Эти изменения настолько незначительны, что их невозможно почувствовать напрямую, но их фиксируют высокоточные датчики для аэрофотосъемки".

Полученные данные выявили скрытое гранитное месторождение шириной почти 100 километров и толщиной семь. Оно находилось глубоко под ледником, оставаясь скрытым миллионы лет. Сопоставив эти данные с загадочными розовыми валунами, ученые наконец выяснили, откуда они взялись.

Далеко в прошлом, когда ледяной покров был намного толще, ледник Пайн-Айленд оторвал валуны от каменистого дна и перенес их на вершины близлежащих гор.

Геологические исследования позволили установить происхождение горных пород, а геофизические исследования раскрыли скрытую под ними структуру, превратив небольшую загадку в крупное открытие.

© Getty Images / fotocelia Ледяная пещера © Getty Images / fotocelia Ледяная пещера

Заглянуть в прошлое

Розовые валуны обнаружили лишь на половине гор — это свидетельствует о том, что существовало два отдельных потока льда, которые доставляли материал в горы.

Соавтор исследования, геолог из Британской антарктической службы доктор Джоанн Джонсон заявила : "Горные породы — это удивительная летопись того, как менялась наша планета с течением времени, особенно того, как лед разрушал и изменял ландшафт Антарктиды".

Теперь ученые вводят полученные данные в компьютерные модели, которые предсказывают, как лед может двигаться в будущем. Гранит может создавать трение, замедляющее скольжение льда, в то время как каналы талой воды под ним, наоборот, ускоряют его движение.

Предотвратить катастрофу?

Данная информация имеет очень важное значение, поскольку ледник Пайн-Айленд — один из регионов Антарктиды, где происходит самое быстрое таяние. Это влияет на уровень моря во всем мире.

По словам доктора Джонсон, открытие дает ученым "представление о том, как может измениться Западно-Антарктический ледяной щит в будущем. Эта информация крайне важна для определения влияния повышения уровня моря на прибрежные сообщества по всему миру".