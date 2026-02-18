В Афганистане конфисковали и сожгли 500 музыкальных инструментов

Глава департамента Макбуль Ахмад Вакас рассказал агентству, что эти предметы, "используемые для танцев и празднований на различных церемониях", были собраны в течение последнего года как в административном центре провинции - городе Чарикар, так и в уездах. "Музыкальные инструменты были сожжены в уезде Гольганди в присутствии представителей властей, главного разведывательного управления и других компетентных органов", - приводит агентство слова чиновника.