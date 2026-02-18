Рейтинг@Mail.ru
В Афганистане конфисковали и сожгли 500 музыкальных инструментов
15:23 18.02.2026
В Афганистане конфисковали и сожгли 500 музыкальных инструментов
В Афганистане конфисковали и сожгли 500 музыкальных инструментов
Сотрудники министерства поощрения добродетели в Афганистане сожгли на костре 500 музыкальных инструментов - все эти "орудия разложения морали" были отобраны... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T15:23:00+03:00
2026-02-18T15:23:00+03:00
В Афганистане конфисковали и сожгли 500 музыкальных инструментов

Сотрудники миндобродетели Афганистана сожгли 500 музыкальных инструментов

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Сотрудники министерства поощрения добродетели в Афганистане сожгли на костре 500 музыкальных инструментов - все эти "орудия разложения морали" были отобраны властями у жителей провинции Парван в течение года, сообщает афганское агентство Pajhwok.
"В центральной провинции Парван департамент министерства поощрения добродетели, предотвращения порока и рассмотрения жалоб сообщил об уничтожении более 500 музыкальных инструментов и сопутствующих предметов путем сожжения", - говорится в сообщении.
Глава департамента Макбуль Ахмад Вакас рассказал агентству, что эти предметы, "используемые для танцев и празднований на различных церемониях", были собраны в течение последнего года как в административном центре провинции - городе Чарикар, так и в уездах. "Музыкальные инструменты были сожжены в уезде Гольганди в присутствии представителей властей, главного разведывательного управления и других компетентных органов", - приводит агентство слова чиновника.
Вакас подчеркнул, что "данная акция является частью непрерывных усилий по борьбе с пороком", и призвал жителей воздерживаться от использования предметов, считающихся противоречащими законам шариата.
Женщина проходит мимо вооруженного члена организации Талибан в Кабуле, Афганистан - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
В Кабуле задержали десятки женщин за нарушение дресс-кода
20 июля 2025, 21:27
 
