В Афганистане конфисковали и сожгли 500 музыкальных инструментов
В Афганистане конфисковали и сожгли 500 музыкальных инструментов - РИА Новости, 18.02.2026
В Афганистане конфисковали и сожгли 500 музыкальных инструментов
Сотрудники министерства поощрения добродетели в Афганистане сожгли на костре 500 музыкальных инструментов - все эти "орудия разложения морали" были отобраны... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T15:23:00+03:00
2026-02-18T15:23:00+03:00
2026-02-18T15:23:00+03:00
в мире
парван
афганистан
парван
афганистан
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости.
Сотрудники министерства поощрения добродетели в Афганистане сожгли на костре 500 музыкальных инструментов - все эти "орудия разложения морали" были отобраны властями у жителей провинции Парван в течение года, сообщает афганское агентство Pajhwok
"В центральной провинции Парван
департамент министерства поощрения добродетели, предотвращения порока и рассмотрения жалоб сообщил об уничтожении более 500 музыкальных инструментов и сопутствующих предметов путем сожжения", - говорится в сообщении.
Глава департамента Макбуль Ахмад Вакас рассказал агентству, что эти предметы, "используемые для танцев и празднований на различных церемониях", были собраны в течение последнего года как в административном центре провинции - городе Чарикар, так и в уездах. "Музыкальные инструменты были сожжены в уезде Гольганди в присутствии представителей властей, главного разведывательного управления и других компетентных органов", - приводит агентство слова чиновника.
Вакас подчеркнул, что "данная акция является частью непрерывных усилий по борьбе с пороком", и призвал жителей воздерживаться от использования предметов, считающихся противоречащими законам шариата.