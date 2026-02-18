https://ria.ru/20260218/aeroflot-2075130010.html
Праздничное угощение приготовит "Аэрофлот" в последний день Масленицы
аэрофлот
масленица
На рейсах "Аэрофлота" 22 февраля будут угощать праздничным блюдом
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В завершающий день масленичной недели – 22 февраля - пассажиров всех рейсов авиакомпании "Аэрофлот", вылетающих из Москвы, ожидают праздничные лакомства, сообщили в пресс-службе компании.
В классе "Бизнес" на рейсах, продолжительностью свыше восьми часов, пассажирам предложат блины с топпингами — сметана, мед, малиновое варенье, сгущенка. На остальных рейсах в бизнес-классе и на рейсах свыше трех часов в классе "Комфорт" подадут блины, фаршированные говядиной, яйцом и зеленью, с брокколи и вешенками в сливочном соусе. На рейсах в классе "Комфорт" до трех часов полета пассажирам предложат блинные роллы с лососем и творожным сыром.
Кроме того, пассажирам класса "Бизнес" и "Комфорт" предложат натуральные ягодные настойки.
В классе "Эконом" на рейсах свыше трех часов будут предложены блины с курицей и сливочно-грибным соусом. На рейсах от двух до трех часов полета пассажиров ждут блинные роллы с курицей, а на коротких рейсах от 1,5 до двух часов — блинные роллы с ветчиной и сыром.
Масленичное меню на борту — не единственная праздничная активность авиакомпании. С 19 по 22 февраля "Аэрофлот" в рамках сотрудничества с Мостуризмом примет участие в фестивале "Московская Масленица в Пекине".
В парке Чаоян в столице КНР будет установлена интерактивная фотозона "Аэрофлота", где все желающие смогут сделать фото с бортпроводниками авиакомпании.