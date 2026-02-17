Эксперт объяснила принцип расстановки флагов на переговорах в Женеве

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Флаги стран - участниц переговоров по Украине, которые сейчас проходят в Женеве, расположены за президиумом, где сидят "посредники", по особому принципу, а не в классическом алфавитном порядке, рассказала РИА Новости эксперт по этикету и протоколу Татьяна Баранова.

"Флаги конфликтующих сторон - России Украины - разнесены на крайние фланги и расположены ближе к своим делегациям. А по центру в этой композиции из четырёх флагов расположены флаги США как посредника и Швейцарии как принимающей стороны. При этом на столах стоят флажки, обозначающие каждую сторону переговоров", - рассказала Баранова

Она обратила внимание на то, что флаги расположены только в центральной части, за спинами "президиума посредников".

"Так как это переговоры сторон, которые принимают участие с разными ролями, а не равнозначны, то при расстановке флагов используется не классический принцип алфавита или какой-либо другой подобный", - отметила Баранова.

При этом эксперт предположила, что сначала могли быть установлены флаги по центру. Тогда, по ее мнению, в центре был установлен американский флаг, подчеркивающий главную роль США, Швейцарии - как принимающей стороны, а затем с точки зрения алфавита – Россия и Украина по краям.

"Это не про парность США-России, например. Это про порядок расположения флагов: сначала центр - если четное количество, то сначала левый центральный от наблюдателя, а потом правый центральный. Затем - левый край (от наблюдателя) и потом - правый", - пояснила Баранова.