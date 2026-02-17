Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснила принцип расстановки флагов на переговорах в Женеве - РИА Новости, 17.02.2026
21:45 17.02.2026
Эксперт объяснила принцип расстановки флагов на переговорах в Женеве
Эксперт объяснила принцип расстановки флагов на переговорах в Женеве
Флаги стран - участниц переговоров по Украине, которые сейчас проходят в Женеве, расположены за президиумом, где сидят "посредники", по особому принципу, а не в РИА Новости, 17.02.2026
в мире
украина
россия
сша
переговоры по украине в женеве — 2026
украина
россия
сша
в мире, украина, россия, сша, переговоры по украине в женеве — 2026
В мире, Украина, Россия, США, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
Эксперт объяснила принцип расстановки флагов на переговорах в Женеве

РИА Новости: в Женеве использовали особый порядок расстановки флагов участников

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Флаги стран - участниц переговоров по Украине, которые сейчас проходят в Женеве, расположены за президиумом, где сидят "посредники", по особому принципу, а не в классическом алфавитном порядке, рассказала РИА Новости эксперт по этикету и протоколу Татьяна Баранова.
"Флаги конфликтующих сторон - России и Украины - разнесены на крайние фланги и расположены ближе к своим делегациям. А по центру в этой композиции из четырёх флагов расположены флаги США как посредника и Швейцарии как принимающей стороны. При этом на столах стоят флажки, обозначающие каждую сторону переговоров", - рассказала Баранова.
В Киеве запаниковали из-за случившегося на переговорах в Женеве, пишут СМИ
Вчера, 18:42
Она обратила внимание на то, что флаги расположены только в центральной части, за спинами "президиума посредников".
"Так как это переговоры сторон, которые принимают участие с разными ролями, а не равнозначны, то при расстановке флагов используется не классический принцип алфавита или какой-либо другой подобный", - отметила Баранова.
При этом эксперт предположила, что сначала могли быть установлены флаги по центру. Тогда, по ее мнению, в центре был установлен американский флаг, подчеркивающий главную роль США, Швейцарии - как принимающей стороны, а затем с точки зрения алфавита – Россия и Украина по краям.
"Это не про парность США-России, например. Это про порядок расположения флагов: сначала центр - если четное количество, то сначала левый центральный от наблюдателя, а потом правый центральный. Затем - левый край (от наблюдателя) и потом - правый", - пояснила Баранова.
Новый раунд переговоров между РФ, США и Украиной по вопросам украинского урегулирования проходит в Женеве 17-18 февраля на площадке отеля InterContinental Geneva.
Источник рассказал, как прошел первый день переговоров в Женеве
Вчера, 21:22
 
В миреУкраинаРоссияСШАПереговоры по Украине в Женеве — 2026
 
 
