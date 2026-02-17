Рейтинг@Mail.ru
Группа с украинскими флагами устраивала провокации у шатра прессы в Женеве
21:44 17.02.2026
Группа с украинскими флагами устраивала провокации у шатра прессы в Женеве
Группа с украинскими флагами устраивала провокации у шатра прессы в Женеве - РИА Новости, 17.02.2026
Группа с украинскими флагами устраивала провокации у шатра прессы в Женеве
Группа людей с украинской символикой подошла к шатру с журналистами, ожидающими в Женеве окончания переговоров по урегулированию конфликта на Украине, пытаясь... РИА Новости, 17.02.2026
в мире
женева (город)
россия
дмитрий песков
оон
мирный план сша по украине
женева (город)
россия
в мире, женева (город), россия, дмитрий песков, оон, мирный план сша по украине
В мире, Женева (город), Россия, Дмитрий Песков, ООН, Мирный план США по Украине
Группа с украинскими флагами устраивала провокации у шатра прессы в Женеве

Люди с украинскими флагами пытались устроить провокации у шатра прессы в Женеве

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкОтель "Интерконтиненталь" в Женеве во время проведения переговоров представителей России, США и Украины
Отель Интерконтиненталь в Женеве во время проведения переговоров представителей России, США и Украины - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Отель "Интерконтиненталь" в Женеве во время проведения переговоров представителей России, США и Украины
ЖЕНЕВА, 17 фев - РИА Новости. Группа людей с украинской символикой подошла к шатру с журналистами, ожидающими в Женеве окончания переговоров по урегулированию конфликта на Украине, пытаясь устроить мелкие провокации, передает корреспондент РИА Новости.
Всего к шатру для прессы, установленном напротив отеля InterContinental, где во вторник проходили переговоры, прибыли не более десяти человек с украинскими флагами и атрибутикой. Женщина с венком на голове в цветах украинского флага включала громкую музыку, другие участники, завернутые в флаги, выкрикивали лозунги "Слава Украине".
Одна из присутствующих, размахивая флагом у лица иностранных журналистов, выкрикнула на русском языке: "Это ваш будущий флаг!" Между собой участники общались на украинском языке.
Мужчина, завернутый в украинский флаг, отвечая на русском на вопросы корреспондента РИА Новости, заявил: "А что, нельзя с флагом ходить". По его словам, они пришли "просто так": ранее находились у здания ООН, где проходила акция, а после чего направились к месту работы прессы у отеля InterContinental.
Как сообщалось ранее, переговоры в Женеве, проходящие во вторник, завершились. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал, что обсуждение вопросов украинского урегулирования будет проходить 17-18 февраля.
В миреЖенева (город)РоссияДмитрий ПесковООНМирный план США по Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
