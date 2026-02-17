https://ria.ru/20260217/zheneva-2075068129.html
Группа с украинскими флагами устраивала провокации у шатра прессы в Женеве
2026-02-17T21:44:00+03:00
в мире
женева (город)
россия
дмитрий песков
оон
мирный план сша по украине
женева (город)
россия
РИА Новости
2026
Новости
ЖЕНЕВА, 17 фев - РИА Новости. Группа людей с украинской символикой подошла к шатру с журналистами, ожидающими в Женеве окончания переговоров по урегулированию конфликта на Украине, пытаясь устроить мелкие провокации, передает корреспондент РИА Новости.
Всего к шатру для прессы, установленном напротив отеля InterContinental, где во вторник проходили переговоры, прибыли не более десяти человек с украинскими флагами и атрибутикой. Женщина с венком на голове в цветах украинского флага включала громкую музыку, другие участники, завернутые в флаги, выкрикивали лозунги "Слава Украине".
Одна из присутствующих, размахивая флагом у лица иностранных журналистов, выкрикнула на русском языке: "Это ваш будущий флаг!" Между собой участники общались на украинском языке.
Мужчина, завернутый в украинский флаг, отвечая на русском на вопросы корреспондента РИА Новости, заявил: "А что, нельзя с флагом ходить". По его словам, они пришли "просто так": ранее находились у здания ООН
, где проходила акция, а после чего направились к месту работы прессы у отеля InterContinental.
Как сообщалось ранее, переговоры в Женеве
, проходящие во вторник, завершились. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
анонсировал, что обсуждение вопросов украинского урегулирования будет проходить 17-18 февраля.