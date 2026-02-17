https://ria.ru/20260217/zheneva-2075067809.html
Участники встречи в Женеве продолжат контакты в среду, сообщил источник
Участники встречи в Женеве договорились в среду продолжить переговоры по украинскому урегулированию, сообщил РИА Новости источник в переговорной группе. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T21:41:00+03:00
в мире
женева (город)
сша
россия
мирный план сша по украине
украина
переговоры по украине в женеве — 2026
