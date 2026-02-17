В Женеве во вторник начнутся переговоры по Украине

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Переговоры делегаций России, США и Украины начинаются во вторник в Женеве с обширной повесткой, включающей важнейшие аспекты урегулирования украинского конфликта.
Состав делегаций
Российскую делегацию в ходе раунда переговоров 17 и 18 февраля возглавит помощник президента России Владимир Мединский. Как рассказал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков, в состав делегации также войдут замглавы МИД России Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и другие официальные лица. Детальные инструкции накануне вылета российские переговорщики получили от президента России Владимира Путина, отмечал Песков.
По информации источника РИА Новости, всего в состав российской делегации входят более 20 человек. Оперативной выдаче им виз поспособствовала позиция США, отметил собеседник агентства.
С американской стороны в Женеве ждут спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера.
Украинскую делегацию возглавит секретарь совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. По его словам, в делегацию войдут в том числе глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* и начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов, а также другие представители Киева.
Швейцария, принимающая сторона, не будет участвовать в переговорах, следует из информации источника РИА Новости. По его данным, швейцарская роль ограничится обеспечением доступа и безопасности делегаций.
Встреча пройдет в закрытом трехстороннем формате, рассказал источник РИА Новости. Конкретное место встречи не было заявлено официально. Отель InterContinental фигурировал в некоторых СМИ в качестве возможной площадки для переговоров, однако персонал отеля в беседе с РИА Новости ни подтвердил, ни опроверг эту информацию.
Полиция Женевы тоже не стала подтверждать или опровергать РИА Новости, что площадкой выступит этот отель. Однако правоохранители города сообщили о планах усилить меры безопасности.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
Ключевые вопросы
Песков сообщил журналистам, что в Женеве будут обсуждаться главные вопросы, связанные с урегулированием, включая территориальные.
По информации источника РИА Новости, среди планируемых к обсуждению аспектов урегулирования есть как военные, так и политические, а также гуманитарные. Не исключено затрагивание темы Запорожской АЭС, при этом ее российская принадлежность несомненна. Кроме этого, источник допустил возможность двусторонних российско-украинских контактов в Женеве.
Отдельно в Женеве пройдут встречи в рамках рабочей группы по экономическим вопросам, куда входит спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Помимо этого, Женева примет непрямые переговоры между США и Ираном по ситуации вокруг иранской ядерной программы. Эта встреча и трехсторонняя по Украине не будут пересекаться, отметил иранский источник РИА Новости.
Международная реакция
Официальный представитель ООН, комментируя предстоящие переговоры, заявил РИА Новости, что организация поддерживает любые усилия, направленные на поиск решения конфликта на Украине.
Швейцарский депутат кантонального парламента Женевы и журналист Ги Меттан в разговоре с РИА Новости назвал согласие Москвы на переговоры в Швейцарии шагом навстречу стране. От комментариев воздержался представитель Еврокомиссии Анвар аль-Ануни, не став отвечать на вопрос о том, будет ли ЕС играть хоть какую-то роль в переговорах.