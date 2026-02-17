Отель "Интерконтиненталь" в Женеве, где 17-18 февраля пройдут переговоры представителей России, Украины и США. Архивное фото

В Женеве во вторник начнутся переговоры по Украине

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Переговоры делегаций России, США и Украины начинаются во вторник в Женеве с обширной повесткой, включающей важнейшие аспекты урегулирования украинского конфликта.

Состав делегаций

Российскую делегацию в ходе раунда переговоров 17 и 18 февраля возглавит помощник президента России Владимир Мединский. Как рассказал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков, в состав делегации также войдут замглавы МИД России Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и другие официальные лица. Детальные инструкции накануне вылета российские переговорщики получили от президента России Владимира Путина, отмечал Песков.

По информации источника РИА Новости, всего в состав российской делегации входят более 20 человек. Оперативной выдаче им виз поспособствовала позиция США, отметил собеседник агентства.

С американской стороны в Женеве ждут спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера.

Украинскую делегацию возглавит секретарь совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. По его словам, в делегацию войдут в том числе глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* и начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов, а также другие представители Киева.

Швейцария, принимающая сторона, не будет участвовать в переговорах, следует из информации источника РИА Новости. По его данным, швейцарская роль ограничится обеспечением доступа и безопасности делегаций.

Встреча пройдет в закрытом трехстороннем формате, рассказал источник РИА Новости. Конкретное место встречи не было заявлено официально. Отель InterContinental фигурировал в некоторых СМИ в качестве возможной площадки для переговоров, однако персонал отеля в беседе с РИА Новости ни подтвердил, ни опроверг эту информацию.

Полиция Женевы тоже не стала подтверждать или опровергать РИА Новости, что площадкой выступит этот отель. Однако правоохранители города сообщили о планах усилить меры безопасности.

* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

Ключевые вопросы

Песков сообщил журналистам, что в Женеве будут обсуждаться главные вопросы, связанные с урегулированием, включая территориальные.

По информации источника РИА Новости, среди планируемых к обсуждению аспектов урегулирования есть как военные, так и политические, а также гуманитарные. Не исключено затрагивание темы Запорожской АЭС, при этом ее российская принадлежность несомненна. Кроме этого, источник допустил возможность двусторонних российско-украинских контактов в Женеве.

Отдельно в Женеве пройдут встречи в рамках рабочей группы по экономическим вопросам, куда входит спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Помимо этого, Женева примет непрямые переговоры между США и Ираном по ситуации вокруг иранской ядерной программы. Эта встреча и трехсторонняя по Украине не будут пересекаться, отметил иранский источник РИА Новости.

Представитель аэропорта Женевы рассказал РИА Новости, что делегации на переговорах по Украине , а также по Ирану покинут город в среду или в четверг в зависимости от хода и результатов дискуссий.

Международная реакция

Официальный представитель ООН , комментируя предстоящие переговоры, заявил РИА Новости, что организация поддерживает любые усилия, направленные на поиск решения конфликта на Украине.