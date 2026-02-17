Рейтинг@Mail.ru
В Женеве во вторник начнутся переговоры по Украине
17.02.2026
В Женеве во вторник начнутся переговоры по Украине
В Женеве во вторник начнутся переговоры по Украине
Переговоры делегаций России, США и Украины начинаются во вторник в Женеве с обширной повесткой, включающей важнейшие аспекты урегулирования украинского...
в мире, женева (город), украина, иран, ги меттан, оон, еврокомиссия, евросоюз, мирный план сша по украине, переговоры по украине в женеве — 2026
В мире, Женева (город), Украина, Иран, Ги Меттан, ООН, Еврокомиссия, Евросоюз, Мирный план США по Украине, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
В Женеве во вторник начнутся переговоры по Украине

В Женеве во вторник начнутся переговоры делегаций России, США и Украины

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкОтель "Интерконтиненталь" в Женеве, где 17-18 февраля пройдут переговоры представителей России, Украины и США
Отель Интерконтиненталь в Женеве, где 17-18 февраля пройдут переговоры представителей России, Украины и США - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Отель "Интерконтиненталь" в Женеве, где 17-18 февраля пройдут переговоры представителей России, Украины и США. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Переговоры делегаций России, США и Украины начинаются во вторник в Женеве с обширной повесткой, включающей важнейшие аспекты урегулирования украинского конфликта.

Состав делегаций

Российскую делегацию в ходе раунда переговоров 17 и 18 февраля возглавит помощник президента России Владимир Мединский. Как рассказал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков, в состав делегации также войдут замглавы МИД России Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и другие официальные лица. Детальные инструкции накануне вылета российские переговорщики получили от президента России Владимира Путина, отмечал Песков.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Песков объяснил, почему Мединский не участвовал в переговорах в Абу-Даби
Вчера, 12:39
По информации источника РИА Новости, всего в состав российской делегации входят более 20 человек. Оперативной выдаче им виз поспособствовала позиция США, отметил собеседник агентства.
С американской стороны в Женеве ждут спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера.
Украинскую делегацию возглавит секретарь совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. По его словам, в делегацию войдут в том числе глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* и начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов, а также другие представители Киева.
Украинская делегация отправилась в Женеву на следующий раунд трехсторонних переговоров - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Украинская делегация отправилась на переговоры в Женеву, сообщил Буданов*
Вчера, 07:49
Швейцария, принимающая сторона, не будет участвовать в переговорах, следует из информации источника РИА Новости. По его данным, швейцарская роль ограничится обеспечением доступа и безопасности делегаций.
Встреча пройдет в закрытом трехстороннем формате, рассказал источник РИА Новости. Конкретное место встречи не было заявлено официально. Отель InterContinental фигурировал в некоторых СМИ в качестве возможной площадки для переговоров, однако персонал отеля в беседе с РИА Новости ни подтвердил, ни опроверг эту информацию.
Полиция Женевы тоже не стала подтверждать или опровергать РИА Новости, что площадкой выступит этот отель. Однако правоохранители города сообщили о планах усилить меры безопасности.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Песков рассказал о составе российской делегации на переговорах в Женеве
Вчера, 12:59

Ключевые вопросы

Песков сообщил журналистам, что в Женеве будут обсуждаться главные вопросы, связанные с урегулированием, включая территориальные.
По информации источника РИА Новости, среди планируемых к обсуждению аспектов урегулирования есть как военные, так и политические, а также гуманитарные. Не исключено затрагивание темы Запорожской АЭС, при этом ее российская принадлежность несомненна. Кроме этого, источник допустил возможность двусторонних российско-украинских контактов в Женеве.
Отдельно в Женеве пройдут встречи в рамках рабочей группы по экономическим вопросам, куда входит спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Помимо этого, Женева примет непрямые переговоры между США и Ираном по ситуации вокруг иранской ядерной программы. Эта встреча и трехсторонняя по Украине не будут пересекаться, отметил иранский источник РИА Новости.
Представитель аэропорта Женевы рассказал РИА Новости, что делегации на переговорах по Украине, а также по Ирану покинут город в среду или в четверг в зависимости от хода и результатов дискуссий.
Швейцарский флаг на Женевском озере в Женеве - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Источник рассказал о роли Швейцарии на переговорах по Украине
Вчера, 11:19

Международная реакция

Официальный представитель ООН, комментируя предстоящие переговоры, заявил РИА Новости, что организация поддерживает любые усилия, направленные на поиск решения конфликта на Украине.
Швейцарский депутат кантонального парламента Женевы и журналист Ги Меттан в разговоре с РИА Новости назвал согласие Москвы на переговоры в Швейцарии шагом навстречу стране. От комментариев воздержался представитель Еврокомиссии Анвар аль-Ануни, не став отвечать на вопрос о том, будет ли ЕС играть хоть какую-то роль в переговорах.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Зеленский сделал громкое заявление о переговорах в Женеве
Вчера, 21:44
 
