Рейтинг@Mail.ru
Зеленский выразил опасение, что Трамп уже принял решение не в пользу Киева - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:23 17.02.2026 (обновлено: 23:58 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/zelenskiy-2075076782.html
Зеленский выразил опасение, что Трамп уже принял решение не в пользу Киева
Зеленский выразил опасение, что Трамп уже принял решение не в пользу Киева - РИА Новости, 17.02.2026
Зеленский выразил опасение, что Трамп уже принял решение не в пользу Киева
Владимир Зеленский выразил опасение, что президент США Дональд Трамп уже принял решение не в пользу Киева. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T23:23:00+03:00
2026-02-17T23:58:00+03:00
в мире
украина
россия
владимир зеленский
дональд трамп
мирный план сша по украине
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074188887_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_82c881711592860b9255ebe4e76d67c5.jpg
https://ria.ru/20260217/trump-2074802319.html
https://ria.ru/20260217/zelenskiy-2074815132.html
https://ria.ru/20260210/rossiya-2073319635.html
https://ria.ru/20260217/peregovory-2075043451.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074188887_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_102f758b2bb86e8a42a71667c5b7a73e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, мирный план сша по украине, сша
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине, США
Зеленский выразил опасение, что Трамп уже принял решение не в пользу Киева

Axios: Зеленский боится, что Трамп уже принял решение не в пользу Киева

© REUTERS / Thilo SchmuelgenВладимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности
Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© REUTERS / Thilo Schmuelgen
Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 17 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский выразил опасение, что президент США Дональд Трамп уже принял решение не в пользу Киева.
«
"Надеюсь, это его тактика, а не решение", — сказал он в интервью порталу Axios.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Трампу не понравится: Европа и Израиль хотят загребать жар чужими руками
Вчера, 08:00
Глава киевского режима выступил с утверждением, что долгосрочный мир не должен основываться на том, что "победу отдадут" России.
Зеленский также поблагодарил Трампа за усилия по урегулированию, но при этом назвал его призывы пойти на уступки "нечестными". В то же время, как указывает издание, он заявил, что давить на Украину легче, потому что она гораздо меньше.
Кроме того, глава киевского режима продолжил настаивать на заморозке конфликта по линии соприкосновения и вновь заявил, что лучший способ найти путь к прорыву по территориальному вопросу — его личная встреча с Владимиром Путиным.
«
"Зеленский посоветовал Уиткоффу и Кушнеру не пытаться заставить его продвигать видение мира (с Россией. – Прим. ред.), которое его собственный народ воспримет как "неудачную историю", — пишет Axios.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Вашингтон доигрался: Зеленский окончательно потерял страх
Вчера, 08:00
Сегодня в Женеве завершился первый день переговоров с участием делегаций России, США и Украины. Как рассказал источник, они носили двусторонний и трехсторонний характер и были очень напряженными.
Всего встреча продлилась шесть часов и прошла на русском и английском языках в закрытом для прессы режиме. Сообщалось, что на ней обсудят ключевые параметры урегулирования — военные, политические и гуманитарные. Секретарь СНБО Рустем Умеров утверждал, что Киев поднимет вопрос энергетического перемирия.
Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что по итогам контактов во вторник новостей ждать не стоит, стороны продолжат работу завтра.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Россия резко усилила позицию в переговорах с США: торга по Украине не будет
10 февраля, 08:00

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
В Киеве запаниковали из-за случившегося на переговорах в Женеве, пишут СМИ
Вчера, 18:42
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампМирный план США по УкраинеСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала