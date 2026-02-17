Зеленский выразил опасение, что Трамп уже принял решение не в пользу Киева

ВАШИНГТОН, 17 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский выразил опасение, что президент США Дональд Трамп уже принял решение не в пользу Киева.
«
"Надеюсь, это его тактика, а не решение", — сказал он в интервью порталу Axios.
Глава киевского режима выступил с утверждением, что долгосрочный мир не должен основываться на том, что "победу отдадут" России.
Зеленский также поблагодарил Трампа за усилия по урегулированию, но при этом назвал его призывы пойти на уступки "нечестными". В то же время, как указывает издание, он заявил, что давить на Украину легче, потому что она гораздо меньше.
Кроме того, глава киевского режима продолжил настаивать на заморозке конфликта по линии соприкосновения и вновь заявил, что лучший способ найти путь к прорыву по территориальному вопросу — его личная встреча с Владимиром Путиным.
«
"Зеленский посоветовал Уиткоффу и Кушнеру не пытаться заставить его продвигать видение мира (с Россией. – Прим. ред.), которое его собственный народ воспримет как "неудачную историю", — пишет Axios.
Всего встреча продлилась шесть часов и прошла на русском и английском языках в закрытом для прессы режиме. Сообщалось, что на ней обсудят ключевые параметры урегулирования — военные, политические и гуманитарные. Секретарь СНБО Рустем Умеров утверждал, что Киев поднимет вопрос энергетического перемирия.
Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что по итогам контактов во вторник новостей ждать не стоит, стороны продолжат работу завтра.
Мирный процесс по Украине
В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".