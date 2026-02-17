Зеленский выразил опасение, что Трамп уже принял решение не в пользу Киева

ВАШИНГТОН, 17 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский выразил опасение, что президент США Дональд Трамп уже принял решение не в пользу Киева.

Кроме того, глава киевского режима продолжил настаивать на заморозке конфликта по линии соприкосновения и вновь заявил, что лучший способ найти путь к прорыву по территориальному вопросу — его личная встреча с Владимиром Путиным.