Рейтинг@Mail.ru
Зеленский утверждает, что украинцы не простят вывод войск ВСУ из Донбасса - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:57 17.02.2026 (обновлено: 22:59 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/zelenskiy-2075073973.html
Зеленский утверждает, что украинцы не простят вывод войск ВСУ из Донбасса
Зеленский утверждает, что украинцы не простят вывод войск ВСУ из Донбасса - РИА Новости, 17.02.2026
Зеленский утверждает, что украинцы не простят вывод войск ВСУ из Донбасса
Владимир Зеленский утверждает, что украинцы якобы не примут соглашение, предусматривающее вывод ВСУ из Донбасса. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T22:57:00+03:00
2026-02-17T22:59:00+03:00
в мире
донбасс
украина
россия
владимир зеленский
владимир мединский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074188865_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a36d9f2646d97d1724cab6298d81e88b.jpg
https://ria.ru/20260217/zelenskiy-2074981864.html
донбасс
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074188865_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_8a5a82adf4ffbae95d9522c7cc773354.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донбасс, украина, россия, владимир зеленский, владимир мединский, вооруженные силы украины
В мире, Донбасс, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины
Зеленский утверждает, что украинцы не простят вывод войск ВСУ из Донбасса

Зеленский заявил, что украинцы не простят вывод войск ВСУ из Донбасса

© REUTERS / Thilo SchmuelgenВладимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности
Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© REUTERS / Thilo Schmuelgen
Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что украинцы якобы не примут соглашение, предусматривающее вывод ВСУ из Донбасса.
"На уровне эмоций, люди никогда этого не простят… Они не простят… меня, они не простят (Соединённые Штаты - ред.)", - сказал Зеленский в интервью изданию Axios.
По его словам, Вашингтон и Киев договорились о том, что любое соглашение должно быть вынесено на референдум на Украине. При этом он утверждает, что если сделка будет предусматривать только выход ВСУ из Донбасса, то её отвергнут, не уточняя, что еще должно содержать соглашение.
В Женеве во вторник завершился первый день переговоров с участием делегаций РФ, США и Украины. Они продолжатся в среду. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
На Западе Зеленскому сообщили плохие новости перед переговорами в Женеве
Вчера, 15:52
 
В миреДонбассУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВладимир МединскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала