На Западе заявили о новом ударе по Зеленскому перед переговорами с Россией

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Новая волна арестов из-за коррупционного дела на Украине стала четким сигналом Владимиру Зеленскому, что перед переговорами с Россией его положение становится еще более шатким, пишет немецкая газета Junge Welt.
«
"Арест Галущенко и последующее заключение под стражу возродили несколько затихший скандал. <…> Истинной целью его ареста, вероятно, была <…> демонстрация самому Зеленскому того, что кольцо вокруг него сжимается. Это имеет важное значение в контексте <…> переговоров о прекращении боевых действий между Украиной и Россией", — указывается в материале.
Одной из причиной такого давления, по мнению автора статьи, стало упрямство главы киевского режима перед мирными инициативами Соединенных Штатов. Так, разногласия с американцами фактически определили его как последнее препятствие к миру.
«
"Зеленский заявил, что не примет "плохого мира". Под этим он подразумевал вывод ВСУ из Донбасса без предварительных гарантий безопасности со стороны США. Однако американцы готовы предоставить такие гарантии только в том случае, если Зеленский сначала подпишет мирное соглашение. Это, однако, означало бы его политический крах и, следовательно, конец его президентской неприкосновенности", — добавил он.
В воскресенье НАБУ заявило о задержании Галущенко при пересечении границы в рамках дела "Мидас" — о коррупции в сфере украинской энергетики".
Ранее в Кремле подтвердили, что переговоры по Украине продолжатся 17-18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Дмитрий Песков также добавил, что обсуждаться будет и территориальный вопрос.