Рейтинг@Mail.ru
На Западе заявили о новом ударе по Зеленскому перед переговорами с Россией - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:24 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/zelenskiy-2074827172.html
На Западе заявили о новом ударе по Зеленскому перед переговорами с Россией
На Западе заявили о новом ударе по Зеленскому перед переговорами с Россией - РИА Новости, 17.02.2026
На Западе заявили о новом ударе по Зеленскому перед переговорами с Россией
Новая волна арестов из-за коррупционного дела на Украине стала четким сигналом Владимиру Зеленскому, что перед переговорами с Россией его положение становится... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T01:24:00+03:00
2026-02-17T01:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
мирный план сша по украине
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
вооруженные силы украины
дмитрий песков
владимир зеленский
владимир мединский
донбасс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015049325_492:154:2618:1350_1920x0_80_0_0_c6d9aa41828c922423c1cf3326e88fd6.jpg
https://ria.ru/20260216/ssha-2074577696.html
https://ria.ru/20260217/rossiya-2074823022.html
донбасс
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015049325_0:42:2618:2006_1920x0_80_0_0_4e780d16c03f7192632140419a869b5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мирный план сша по украине, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), вооруженные силы украины, дмитрий песков, владимир зеленский, владимир мединский, донбасс, россия, украина, в мире, переговоры по украине в женеве — 2026
Специальная военная операция на Украине, Мирный план США по Украине, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Владимир Мединский, Донбасс, Россия, Украина, В мире, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
На Западе заявили о новом ударе по Зеленскому перед переговорами с Россией

Junge Welt: вокруг Зеленского сжимается кольцо перед переговорами с Россией

© AP Photo / Petr David JosekВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Petr David Josek
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Новая волна арестов из-за коррупционного дела на Украине стала четким сигналом Владимиру Зеленскому, что перед переговорами с Россией его положение становится еще более шатким, пишет немецкая газета Junge Welt.
«
"Арест Галущенко и последующее заключение под стражу возродили несколько затихший скандал. <…> Истинной целью его ареста, вероятно, была <…> демонстрация самому Зеленскому того, что кольцо вокруг него сжимается. Это имеет важное значение в контексте <…> переговоров о прекращении боевых действий между Украиной и Россией", — указывается в материале.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
"Пусть катятся к черту": в США выступили с неожиданным обращением к Украине
Вчера, 01:43
Одной из причиной такого давления, по мнению автора статьи, стало упрямство главы киевского режима перед мирными инициативами Соединенных Штатов. Так, разногласия с американцами фактически определили его как последнее препятствие к миру.
«
"Зеленский заявил, что не примет "плохого мира". Под этим он подразумевал вывод ВСУ из Донбасса без предварительных гарантий безопасности со стороны США. Однако американцы готовы предоставить такие гарантии только в том случае, если Зеленский сначала подпишет мирное соглашение. Это, однако, означало бы его политический крах и, следовательно, конец его президентской неприкосновенности", — добавил он.
В воскресенье НАБУ заявило о задержании Галущенко при пересечении границы в рамках дела "Мидас" — о коррупции в сфере украинской энергетики".
Ранее в Кремле подтвердили, что переговоры по Украине продолжатся 17-18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Дмитрий Песков также добавил, что обсуждаться будет и территориальный вопрос.
Кремль, Москва - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
"Истощить Россию": в Индии выступили с неожиданным обращением к Западу
00:16
 
Специальная военная операция на УкраинеМирный план США по УкраинеНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Вооруженные силы УкраиныДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийВладимир МединскийДонбассРоссияУкраинаВ миреПереговоры по Украине в Женеве — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала