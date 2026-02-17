https://ria.ru/20260217/zatmenie-2074892077.html
Ученые рассказали о редком солнечном затмении
Ученые рассказали о редком солнечном затмении - РИА Новости, 17.02.2026
Ученые рассказали о редком солнечном затмении
Редкое кольцевое солнечное затмение ожидается во вторник днем мск, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. РИА Новости, 17.02.2026
Ученые рассказали о редком солнечном затмении
ИКИ РАН: во вторник днем ожидается редкое кольцевое солнечное затмение