Рейтинг@Mail.ru
Ученые рассказали о редком солнечном затмении - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
10:55 17.02.2026 (обновлено: 12:57 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/zatmenie-2074892077.html
Ученые рассказали о редком солнечном затмении
Ученые рассказали о редком солнечном затмении - РИА Новости, 17.02.2026
Ученые рассказали о редком солнечном затмении
Редкое кольцевое солнечное затмение ожидается во вторник днем мск, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T10:55:00+03:00
2026-02-17T12:57:00+03:00
наука
земля
москва
луна
российская академия наук
космос
космос - риа наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071854224_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_df163f1206fe542f48ba88ea07c3e075.jpg
https://ria.ru/20260217/planety-2074863797.html
земля
москва
луна
космос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071854224_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_4dd37559ba5019f218150ba6c96c56be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, москва, луна, российская академия наук, космос, космос - риа наука
Наука, Земля, Москва, Луна, Российская академия наук, Космос, Космос - РИА Наука
Ученые рассказали о редком солнечном затмении

ИКИ РАН: во вторник днем ожидается редкое кольцевое солнечное затмение

© AP Photo / Timothy D. EasleyСолнечное затмение
Солнечное затмение - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Timothy D. Easley
Солнечное затмение . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Редкое кольцевое солнечное затмение ожидается во вторник днем мск, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Ранее в институте сообщали, что наблюдать его можно лишь с антарктической станции "Мирный", таким образом его увидят всего несколько человек на Земле.
"Сегодня днём — солнечное затмение. Первое падение полутени на Землю — в 12:58 по Москве. Кольцевая фаза — с 14:44 до 15:37. Пик — в 15:13. На территории страны видно не будет", - отметили ученые.
Кольцевое солнечное затмение — редкое астрономическое явление, при котором Луна проходит по диску Солнца, но оказывается недостаточно большой, чтобы закрыть его целиком.
Ранее ученые сообщали, что следующее кольцевое затмение произойдёт примерно через год, 6 февраля 2027 года, и будет наблюдаться в Южной Америке.
Звездное небо - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Астроном рассказал, когда начнется малый парад планет
Вчера, 09:21
 
НаукаЗемляМоскваЛунаРоссийская академия наукКосмосКосмос - РИА Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала