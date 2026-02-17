Рейтинг@Mail.ru
Госвложения в здоровье жителей Кировской области увеличились вдвое
Кировская область
Кировская область
 
13:25 17.02.2026
Госвложения в здоровье жителей Кировской области увеличились вдвое
Госвложения в здоровье жителей Кировской области увеличились вдвое - РИА Новости, 17.02.2026
Госвложения в здоровье жителей Кировской области увеличились вдвое
Губернатор Кировской области Александр Соколов рассказал министру здравоохранения России Михаилу Мурашко, что государственные вложения в здоровье жителей... РИА Новости, 17.02.2026
Госвложения в здоровье жителей Кировской области увеличились вдвое

Соколов: вложения в здоровье жителей Кировской области за 5 лет выросли в 2 раза

Губернатор Кировской области Александр Соколов
Губернатор Кировской области Александр Соколов - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Кировской области
Перейти в медиабанк
Губернатор Кировской области Александр Соколов. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 фев - РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов рассказал министру здравоохранения России Михаилу Мурашко, что государственные вложения в здоровье жителей Кировской области за 5 лет увеличились более чем в 2 раза.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, губернатор рассказал главе Минздрава РФ, что возможности здравоохранения Кировской области значительно расширились за последние годы.
"Государственные вложения в здоровье жителей увеличились более чем в 2 раза за последние 5 лет — с 17,5 миллиарда рублей до более 40 миллиардов рублей. Внедрено в работу медицинских служб всех уровней свыше 2 тысяч единиц медицинского оборудования, проведено масштабное обновление инфраструктуры районных служб здоровья. Свыше 108 тысяч сельских жителей области получают медпомощь в новых фельдшерско-акушерских пунктах и амбулаториях", - цитирует пресс-служба слова Соколова.
Губернатор отметил, что повысилась и мобильность медицинских служб — автопарк первичного звена пополнили более 400 автомобилей. Кроме того, значительно увеличилось финансирование заработной платы всех сотрудников здравоохранения.
В свою очередь министр здравоохранения РФ подчеркнул, что в рамках программы модернизации первичного звена в 2021-2025 годах Кировская область получила более 5,6 миллиарда рублей. Это позволило построить новые поликлиники, отремонтировать действующие, купить оборудование и автотранспорт, благодаря чему появилась возможность предоставлять медицинские услуги совершенно другого уровня.
Глава региона заявил, что все это в комплексе сказалось на самых важных показателях качества жизни граждан в Кировской области.
"За последние 5 лет отмечается снижение смертности от болезней органов дыхания на 75,4%, нервной системы - на 34,1%, системы кровообращения - на 22,5%. Формируется принципиально новая служба здоровья Кировской области. Она становится привлекательной для жителей других субъектов РФ, от которых по системе обязательного медицинского страхования поступило порядка 1,8 миллиарда рублей за их лечение у нас. За лечение наших жителей в других регионах мы заплатили 555 миллионов рублей", - рассказал Соколов.
Глава Минздрава России отметил, что Кировская область сделала большие шаги в развитии здравоохранения, улучшив инфраструктуру и расширив перечень используемых технологий.
"Министр здравоохранения России констатировал также улучшение кадровой обеспеченности, благодаря чему укомплектованность специалистами поликлиник и межрайонных центров составляет более 90%, что является очень хорошим результатом. Есть достижения в цифровизации и внедрении искусственного интеллекта, что позволило оптимизировать работу врачей", - подчеркивается в сообщении.
Кировская областьКировская областьРоссияАлександр СоколовМихаил Мурашко
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
