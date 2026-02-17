Госвложения в здоровье жителей Кировской области увеличились вдвое

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 фев - РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов рассказал министру здравоохранения России Михаилу Мурашко, что государственные вложения в здоровье жителей Кировской области за 5 лет увеличились более чем в 2 раза.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, губернатор рассказал главе Минздрава РФ, что возможности здравоохранения Кировской области значительно расширились за последние годы.

"Государственные вложения в здоровье жителей увеличились более чем в 2 раза за последние 5 лет — с 17,5 миллиарда рублей до более 40 миллиардов рублей. Внедрено в работу медицинских служб всех уровней свыше 2 тысяч единиц медицинского оборудования, проведено масштабное обновление инфраструктуры районных служб здоровья. Свыше 108 тысяч сельских жителей области получают медпомощь в новых фельдшерско-акушерских пунктах и амбулаториях", - цитирует пресс-служба слова Соколова.

Губернатор отметил, что повысилась и мобильность медицинских служб — автопарк первичного звена пополнили более 400 автомобилей. Кроме того, значительно увеличилось финансирование заработной платы всех сотрудников здравоохранения.

В свою очередь министр здравоохранения РФ подчеркнул, что в рамках программы модернизации первичного звена в 2021-2025 годах Кировская область получила более 5,6 миллиарда рублей. Это позволило построить новые поликлиники, отремонтировать действующие, купить оборудование и автотранспорт, благодаря чему появилась возможность предоставлять медицинские услуги совершенно другого уровня.

Глава региона заявил, что все это в комплексе сказалось на самых важных показателях качества жизни граждан в Кировской области.

"За последние 5 лет отмечается снижение смертности от болезней органов дыхания на 75,4%, нервной системы - на 34,1%, системы кровообращения - на 22,5%. Формируется принципиально новая служба здоровья Кировской области. Она становится привлекательной для жителей других субъектов РФ, от которых по системе обязательного медицинского страхования поступило порядка 1,8 миллиарда рублей за их лечение у нас. За лечение наших жителей в других регионах мы заплатили 555 миллионов рублей", - рассказал Соколов.

Глава Минздрава России отметил, что Кировская область сделала большие шаги в развитии здравоохранения, улучшив инфраструктуру и расширив перечень используемых технологий.