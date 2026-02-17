https://ria.ru/20260217/vaktsina-2074834369.html
Вакцина от ВПЧ может войти в национальный календарь прививок России
Вакцина от ВПЧ может войти в национальный календарь прививок России
Вакцину против вируса папилломы человека (ВПЧ) планируют включить в национальный календарь прививок, к 2027 году она должна стать бесплатной для россиян
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Вакцину против вируса папилломы человека (ВПЧ) планируют включить в национальный календарь прививок, к 2027 году она должна стать бесплатной для россиян, сообщил РИА Новости сопредседатель Всероссийского союза пациентов (ВСП) Ян Власов.
"Сегодня вопрос включения вакцинации против вируса папилломы человека в Национальный календарь профилактических прививок действительно находится на финальной стадии. Согласно планам, после завершения полного цикла производства отечественной вакцины и утверждения необходимых нормативных решений вакцинация может стать бесплатной для граждан ориентировочно с 2027 года", - сказал Власов.
Сопредседатель ВСП отметил, что включение вакцины против ВПЧ в национальный календарь - это важный шаг, потому что речь идет о профилактике онкологических заболеваний.
"Сейчас мы видим, что государство подтвердило приоритет этого направления, и важно довести процесс до практической реализации без задержек", - заключил Власов.
ВПЧ - вирус папилломы человека. Некоторые штаммы вируса обладают онкогенными свойствами, которые увеличивают риск появления онкологии, включая рак шейки матки.