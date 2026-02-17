В украинской переговорной делегации зреют разногласия, пишет Economist

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Внутри украинской переговорной делегации зреют разногласия, поскольку она разделилась на две коалиции, которые находятся под влиянием приближенных к Владимиру Зеленскому политиков с разными взглядами на скорейшее заключение мирного соглашения, пишет издание Economist.
"Внутри украинской делегации... зреют разногласия. Одно крыло, возглавляемое (руководителем офиса Зеленского Кириллом - ред.) Будановым*, считает, что интересам Украины лучше всего послужит скорейшее соглашение под руководством США, и опасается, что окно возможностей для этого может скоро закрыться. Но другое крыло, по-видимому, все еще находящееся под влиянием противоречивого бывшего главы администрации Андрея Ермака... гораздо менее склонно к этому", - пишет издание.
Издание отмечает, что Зеленский, по видимому, пытается найти баланс между ними, одновременно имея и свои собственные идеи.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 февраля подтвердил, что обсуждение урегулирования на Украине продолжится 17-18 февраля. Российскую делегацию в Женеве возглавит помощник президента Владимир Мединский. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер также примут участие во встрече по урегулированию во вторник в Женеве.
* внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.