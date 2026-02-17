Рейтинг@Mail.ru
В украинской переговорной делегации зреют разногласия, пишет Economist - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:47 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/ukraina-2074980851.html
В украинской переговорной делегации зреют разногласия, пишет Economist
В украинской переговорной делегации зреют разногласия, пишет Economist - РИА Новости, 17.02.2026
В украинской переговорной делегации зреют разногласия, пишет Economist
Внутри украинской переговорной делегации зреют разногласия, поскольку она разделилась на две коалиции, которые находятся под влиянием приближенных к Владимиру... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T15:47:00+03:00
2026-02-17T15:47:00+03:00
в мире
украина
сша
женева (город)
владимир зеленский
андрей ермак
дмитрий песков
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072254037_0:0:966:543_1920x0_80_0_0_e924ee99841d9f8e35820f713a9d438e.jpg
https://ria.ru/20260217/mema-2074940533.html
https://ria.ru/20260217/peregovory-2074848938.html
украина
сша
женева (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072254037_0:0:806:604_1920x0_80_0_0_ccc80182c53d06cba117df43520f4ee4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, женева (город), владимир зеленский, андрей ермак, дмитрий песков, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
В мире, Украина, США, Женева (город), Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Дмитрий Песков, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
В украинской переговорной делегации зреют разногласия, пишет Economist

Economist: переговорная делегация Украины разделилась на два лагеря

© Фото : UAE Ministry of Foreign AffairsВторой раунд трёхсторонних переговоров между РФ, Украиной и США в Абу-Даби
Второй раунд трёхсторонних переговоров между РФ, Украиной и США в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© Фото : UAE Ministry of Foreign Affairs
Второй раунд трёхсторонних переговоров между РФ, Украиной и США в Абу-Даби
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Внутри украинской переговорной делегации зреют разногласия, поскольку она разделилась на две коалиции, которые находятся под влиянием приближенных к Владимиру Зеленскому политиков с разными взглядами на скорейшее заключение мирного соглашения, пишет издание Economist.
"Внутри украинской делегации... зреют разногласия. Одно крыло, возглавляемое (руководителем офиса Зеленского Кириллом - ред.) Будановым*, считает, что интересам Украины лучше всего послужит скорейшее соглашение под руководством США, и опасается, что окно возможностей для этого может скоро закрыться. Но другое крыло, по-видимому, все еще находящееся под влиянием противоречивого бывшего главы администрации Андрея Ермака... гораздо менее склонно к этому", - пишет издание.
Отель Интерконтиненталь в Женеве перед началом переговоров представителей России, США и Украины - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
На Западе подняли вопрос о требованиях России перед переговорами в Женеве
Вчера, 13:20
Издание отмечает, что Зеленский, по видимому, пытается найти баланс между ними, одновременно имея и свои собственные идеи.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 февраля подтвердил, что обсуждение урегулирования на Украине продолжится 17-18 февраля. Российскую делегацию в Женеве возглавит помощник президента Владимир Мединский. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер также примут участие во встрече по урегулированию во вторник в Женеве.
Помощник президента России Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
"Русские начинают": в США отреагировали на участие Мединского в переговорах
Вчера, 06:52
* внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.
 
В миреУкраинаСШАЖенева (город)Владимир ЗеленскийАндрей ЕрмакДмитрий ПесковФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала