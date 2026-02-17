https://ria.ru/20260217/udar-2074922295.html
ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины
ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины - РИА Новости, 17.02.2026
ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины
Российская армия нанесла удар возмездия по украинским оборонным предприятиям и энергетической инфраструктуре, которой пользуются ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T12:11:00+03:00
2026-02-17T12:11:00+03:00
2026-02-17T13:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072382658_0:146:2804:1723_1920x0_80_0_0_bdcd5d37d589fa5f84410e3a079ecfe4.jpg
https://ria.ru/20260217/mo-2074889240.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072382658_156:0:2648:1869_1920x0_80_0_0_dd7055d37d50fd769b0e9d12603a8811.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины
ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетики и ВПК Украины
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости.
Российская армия нанесла удар возмездия по украинским оборонным предприятиям и энергетической инфраструктуре, которой пользуются ВСУ, сообщило Минобороны
.
"В ответ на террористические атаки киевского режима <…> Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар <…> по объектам военно-промышленного комплекса, энергетической инфраструктуры Украины
, используемым в интересах ВСУ
, а также местам производства, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.
Бойцы применили дроны и высокоточное оружие наземного и воздушного базирования большой дальности. Все цели поражены, подчеркнули в военном ведомстве.
В то же время оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 148 районах. Силы ПВО сбили восемь управляемых авиабомб и 334 дрона самолетного типа.
Общие потери противника с начала спецоперации составили: 670 самолетов, 283 вертолета, 114 976 дронов, 650 зенитных ракетных комплексов, 27 742 танка и других бронемашин, 1664 боевые машины РСЗО, 33 330 орудий полевой артиллерии и минометов, 54 587 военных автомобиля.