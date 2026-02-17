Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины - РИА Новости, 17.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:11 17.02.2026 (обновлено: 13:55 17.02.2026)
ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины
ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины - РИА Новости, 17.02.2026
ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины
Российская армия нанесла удар возмездия по украинским оборонным предприятиям и энергетической инфраструктуре, которой пользуются ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 17.02.2026
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета самоходной артиллерийской установки 2С44 "Гиацинт-К"
Боевая работа расчета самоходной артиллерийской установки 2С44 Гиацинт-К - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Боевая работа расчета самоходной артиллерийской установки 2С44 "Гиацинт-К". Архивное фото
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Российская армия нанесла удар возмездия по украинским оборонным предприятиям и энергетической инфраструктуре, которой пользуются ВСУ, сообщило Минобороны.
"В ответ на террористические атаки киевского режима <…> Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар <…> по объектам военно-промышленного комплекса, энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также местам производства, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Минобороны сообщило о катастрофическом положении ВСУ у Купянска-Узлового
Вчера, 10:47
Бойцы применили дроны и высокоточное оружие наземного и воздушного базирования большой дальности. Все цели поражены, подчеркнули в военном ведомстве.
В то же время оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 148 районах. Силы ПВО сбили восемь управляемых авиабомб и 334 дрона самолетного типа.
Общие потери противника с начала спецоперации составили: 670 самолетов, 283 вертолета, 114 976 дронов, 650 зенитных ракетных комплексов, 27 742 танка и других бронемашин, 1664 боевые машины РСЗО, 33 330 орудий полевой артиллерии и минометов, 54 587 военных автомобиля.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
