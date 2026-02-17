ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Российская армия нанесла удар возмездия по украинским оборонным предприятиям и энергетической инфраструктуре, которой пользуются ВСУ, сообщило Российская армия нанесла удар возмездия по украинским оборонным предприятиям и энергетической инфраструктуре, которой пользуются ВСУ, сообщило Минобороны

"В ответ на террористические атаки киевского режима <…> Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар <…> по объектам военно-промышленного комплекса, энергетической инфраструктуры Украины , используемым в интересах ВСУ , а также местам производства, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.

Бойцы применили дроны и высокоточное оружие наземного и воздушного базирования большой дальности. Все цели поражены, подчеркнули в военном ведомстве.

В то же время оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 148 районах. Силы ПВО сбили восемь управляемых авиабомб и 334 дрона самолетного типа.