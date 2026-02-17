Рейтинг@Mail.ru
Новые древнеегипетские технологии раскрыли секрет зарождения цивилизации - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:22 17.02.2026 (обновлено: 17:42 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/tekhnologii-2074645243.html
Новые древнеегипетские технологии раскрыли секрет зарождения цивилизации
Новые древнеегипетские технологии раскрыли секрет зарождения цивилизации - РИА Новости, 17.02.2026
Новые древнеегипетские технологии раскрыли секрет зарождения цивилизации
Ранее никем не замеченный экспонат музейной коллекции оказался не просто очередным элементом быта древних египтян. Именно эта маленькая деталь удивила ученых... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T17:22:00+03:00
2026-02-17T17:42:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855625807_0:74:3377:1974_1920x0_80_0_0_0858376c7b4e224320a531c343bf29c2.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855625807_505:0:3236:2048_1920x0_80_0_0_688184d65e5ef68281984acec1aeeceb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Новые древнеегипетские технологии раскрыли секрет зарождения цивилизации

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПосетитель на выставке "Мумии Древнего Египта. Искусство бессмертия" в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве
Посетитель на выставке Мумии Древнего Египта. Искусство бессмертия в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Посетитель на выставке "Мумии Древнего Египта. Искусство бессмертия" в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости, Вадим Минеев. Ранее никем не замеченный экспонат музейной коллекции оказался не просто очередным элементом быта древних египтян. Именно эта маленькая деталь удивила ученых спустя век после ее обнаружения.
В чем заключалась главная тайна египтян? И что помогло ее разгадать?

Еще до фараонов

Предмет, зарегистрированный под каталожным номером 1924.948 в Музее археологии и антропологии Кембриджского университета, был найден почти сто лет назад в могиле 3932 на кладбище Бадари.
CC BY 2.5 / A bow drill being used / Демонстрация работы лучкового сверла
Демонстрация работы лучкового сверла - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
CC BY 2.5 / A bow drill being used /
Демонстрация работы лучкового сверла
Инструмент удивительно мал — всего 63 миллиметра длиной и весит примерно 1,5 грамма. В 1920-х археолог Гай Брантон описал его как "небольшое медное шило с кожаным ремешком", что привело к тому, что про экспонат попросту надолго забыли.
Однако новое исследование, опубликованное в журнале "Египет и Левант", указывает, что найденный в Бадари артефакт — самое древнее известное металлическое вращающееся сверло, относящееся к додинастическому периоду, задолго до появления первых фараонов.
Это говорит о том, что древние египтяне более 5300 лет назад использовали механически сложное сверло.

Осознанный выбор

Во время изучения инструмента в нем обнаружили мышьяк и никель, а также значительное количество свинца и серебра, что указывает на осознанный выбор материалов и свидетельствует о ранней торговле сырьем в древнем Средиземноморье.
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГранулированное серебро высшей пробы
Гранулированное серебро высшей пробы - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Гранулированное серебро высшей пробы
Ведущий автор исследования доктор Мартин Одлер из Университета Ньюкасла сказал: "Повторный анализ убедительно доказывает, что этот предмет использовался в качестве лучкового сверла, что позволяло сверлить быстрее и точнее, чем просто проталкивая или прокручивая инструмент, похожий на шило, вручную".
Микроскопический анализ показал, что характер износа говорит совсем не об использовании для прокалывания. Тонкие бороздки, закругленные края и едва заметная кривизна на кончике — инструмент многократно поворачивали, а это свидетельствует о продолжительном вращательном сверлении.
Ученые нашли шесть витков тонкого кожаного ремня, плотно обернутого вокруг древка, что и подтвердило теорию о лучковом сверле.
© Public domainПроизводство бусин с помощью лучкового сверла. Рисунок в гробнице Рехмира
Производство бусин с помощью лучкового сверла. Рисунок в гробнице Рехмира - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Public domain
Производство бусин с помощью лучкового сверла. Рисунок в гробнице Рехмира
В таком механизме струна на буровом валу приводится в движение с помощью лучка, который тянет ее вперед и назад, что заставляет инструмент быстро вращаться и проникать в материал.

Изображали на стенах гробниц

"За знаменитыми каменными памятниками и украшениями Египта стояли практичные, повседневные технологии, которые редко доходят до наших дней в археологическом виде", — говорит Одлер.
Сверло было одним из самых важных инструментов, которое позволяло работать с деревом, изготавливать бусы и мебель.
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири | Перейти в медиабанкГруппа туристов верхом на лошадях и верблюдах во время экскурсии к древнеегипетским пирамидам в Эль-Гизе, пригороде Каира
Группа туристов верхом на лошадях и верблюдах во время экскурсии к древнеегипетским пирамидам в Эль-Гизе, пригороде Каира - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в медиабанк
Группа туристов верхом на лошадях и верблюдах во время экскурсии к древнеегипетским пирамидам в Эль-Гизе, пригороде Каира
На стенах гробниц Нового царства часто изображались сверла с луком-удилищем, и до наших дней дошло несколько целых экземпляров той эпохи.
Однако находка в Бадари гораздо древнее и свидетельствует о том, что египтяне освоили быстрое и контролируемое роторное бурение почти за два тысячелетия до появления этих более поздних изображений.

Новые вопросы к периодизации

Ранее ученые высказали предположение, которое отодвинуло время возникновения Нового царства почти на столетие назад. Прорыв произошел благодаря радиоуглеродному анализу египетских артефактов XVII и начала XVIII династий.
© Fotolia / Rainer AlbiezИзвержение вулкана
Извержение вулкана - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Fotolia / Rainer Albiez
Извержение вулкана
Взяв за основу извержение на острове Фера, которое связывали с XVIII династией в Египте, ученые использовали его как приблизительный ориентир для датировки событий раннего Нового царства.
Исследователи изучили различные материалы той эпохи: сырцовый кирпич с именем Аменхотепа, льняную погребальную ткань и деревянные погребальные статуэтки шабти.
Поскольку артефакты объединены с конкретным историческим контекстом — упомянутыми фараонами, их возраст позволяет составить достоверное представление о том периоде.
CC BY 4.0 / 2021 Saleem and Hawass / Изображение мумии Аменхотепа I
Изображение мумии Аменхотепа I - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
CC BY 4.0 / 2021 Saleem and Hawass /
Изображение мумии Аменхотепа I
Проведенное исследование показало, что извержение произошло до появления этих артефактов, что меняет представления историков о самом могущественном периоде в истории Египта.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала