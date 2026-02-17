Новые древнеегипетские технологии раскрыли секрет зарождения цивилизации

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости, Вадим Минеев. Ранее никем не замеченный экспонат музейной коллекции оказался не просто очередным элементом быта древних египтян. Именно эта маленькая деталь удивила ученых спустя век после ее обнаружения.
В чем заключалась главная тайна египтян? И что помогло ее разгадать?
Еще до фараонов
Предмет, зарегистрированный под каталожным номером 1924.948 в Музее археологии и антропологии Кембриджского университета, был найден почти сто лет назад в могиле 3932 на кладбище Бадари.
Инструмент удивительно мал — всего 63 миллиметра длиной и весит примерно 1,5 грамма. В 1920-х археолог Гай Брантон описал его как "небольшое медное шило с кожаным ремешком", что привело к тому, что про экспонат попросту надолго забыли.
Однако новое исследование, опубликованное в журнале "Египет и Левант", указывает, что найденный в Бадари артефакт — самое древнее известное металлическое вращающееся сверло, относящееся к додинастическому периоду, задолго до появления первых фараонов.
Это говорит о том, что древние египтяне более 5300 лет назад использовали механически сложное сверло.
Осознанный выбор
Во время изучения инструмента в нем обнаружили мышьяк и никель, а также значительное количество свинца и серебра, что указывает на осознанный выбор материалов и свидетельствует о ранней торговле сырьем в древнем Средиземноморье.
Гранулированное серебро высшей пробы
Ведущий автор исследования доктор Мартин Одлер из Университета Ньюкасла сказал: "Повторный анализ убедительно доказывает, что этот предмет использовался в качестве лучкового сверла, что позволяло сверлить быстрее и точнее, чем просто проталкивая или прокручивая инструмент, похожий на шило, вручную".
Микроскопический анализ показал, что характер износа говорит совсем не об использовании для прокалывания. Тонкие бороздки, закругленные края и едва заметная кривизна на кончике — инструмент многократно поворачивали, а это свидетельствует о продолжительном вращательном сверлении.
Ученые нашли шесть витков тонкого кожаного ремня, плотно обернутого вокруг древка, что и подтвердило теорию о лучковом сверле.
© Public domainПроизводство бусин с помощью лучкового сверла. Рисунок в гробнице Рехмира
Производство бусин с помощью лучкового сверла. Рисунок в гробнице Рехмира
В таком механизме струна на буровом валу приводится в движение с помощью лучка, который тянет ее вперед и назад, что заставляет инструмент быстро вращаться и проникать в материал.
Изображали на стенах гробниц
"За знаменитыми каменными памятниками и украшениями Египта стояли практичные, повседневные технологии, которые редко доходят до наших дней в археологическом виде", — говорит Одлер.
Сверло было одним из самых важных инструментов, которое позволяло работать с деревом, изготавливать бусы и мебель.
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири | Перейти в медиабанкГруппа туристов верхом на лошадях и верблюдах во время экскурсии к древнеегипетским пирамидам в Эль-Гизе, пригороде Каира
Группа туристов верхом на лошадях и верблюдах во время экскурсии к древнеегипетским пирамидам в Эль-Гизе, пригороде Каира
На стенах гробниц Нового царства часто изображались сверла с луком-удилищем, и до наших дней дошло несколько целых экземпляров той эпохи.
Однако находка в Бадари гораздо древнее и свидетельствует о том, что египтяне освоили быстрое и контролируемое роторное бурение почти за два тысячелетия до появления этих более поздних изображений.
Новые вопросы к периодизации
Ранее ученые высказали предположение, которое отодвинуло время возникновения Нового царства почти на столетие назад. Прорыв произошел благодаря радиоуглеродному анализу египетских артефактов XVII и начала XVIII династий.
Взяв за основу извержение на острове Фера, которое связывали с XVIII династией в Египте, ученые использовали его как приблизительный ориентир для датировки событий раннего Нового царства.
Исследователи изучили различные материалы той эпохи: сырцовый кирпич с именем Аменхотепа, льняную погребальную ткань и деревянные погребальные статуэтки шабти.
Поскольку артефакты объединены с конкретным историческим контекстом — упомянутыми фараонами, их возраст позволяет составить достоверное представление о том периоде.
Проведенное исследование показало, что извержение произошло до появления этих артефактов, что меняет представления историков о самом могущественном периоде в истории Египта.