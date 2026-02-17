Новые древнеегипетские технологии раскрыли секрет зарождения цивилизации

Посетитель на выставке "Мумии Древнего Египта. Искусство бессмертия" в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости, Вадим Минеев. Ранее никем не замеченный экспонат музейной коллекции оказался не просто очередным элементом быта древних египтян. Именно эта маленькая деталь удивила ученых спустя век после ее обнаружения.

В чем заключалась главная тайна египтян? И что помогло ее разгадать?

Еще до фараонов

Предмет, зарегистрированный под каталожным номером 1924.948 в Музее археологии и антропологии Кембриджского университета, был найден почти сто лет назад в могиле 3932 на кладбище Бадари.

Инструмент удивительно мал — всего 63 миллиметра длиной и весит примерно 1,5 грамма. В 1920-х археолог Гай Брантон описал его как "небольшое медное шило с кожаным ремешком", что привело к тому, что про экспонат попросту надолго забыли.

Однако новое исследование, опубликованное в журнале "Египет и Левант", указывает, что найденный в Бадари артефакт — самое древнее известное металлическое вращающееся сверло, относящееся к додинастическому периоду, задолго до появления первых фараонов.

Это говорит о том, что древние египтяне более 5300 лет назад использовали механически сложное сверло.

Осознанный выбор

Во время изучения инструмента в нем обнаружили мышьяк и никель, а также значительное количество свинца и серебра, что указывает на осознанный выбор материалов и свидетельствует о ранней торговле сырьем в древнем Средиземноморье.

Ведущий автор исследования доктор Мартин Одлер из Университета Ньюкасла сказал : "Повторный анализ убедительно доказывает, что этот предмет использовался в качестве лучкового сверла, что позволяло сверлить быстрее и точнее, чем просто проталкивая или прокручивая инструмент, похожий на шило, вручную".

Микроскопический анализ показал, что характер износа говорит совсем не об использовании для прокалывания. Тонкие бороздки, закругленные края и едва заметная кривизна на кончике — инструмент многократно поворачивали, а это свидетельствует о продолжительном вращательном сверлении.

Ученые нашли шесть витков тонкого кожаного ремня, плотно обернутого вокруг древка, что и подтвердило теорию о лучковом сверле.

© Public domain Производство бусин с помощью лучкового сверла. Рисунок в гробнице Рехмира © Public domain Производство бусин с помощью лучкового сверла. Рисунок в гробнице Рехмира

В таком механизме струна на буровом валу приводится в движение с помощью лучка, который тянет ее вперед и назад, что заставляет инструмент быстро вращаться и проникать в материал.

Изображали на стенах гробниц

"За знаменитыми каменными памятниками и украшениями Египта стояли практичные, повседневные технологии, которые редко доходят до наших дней в археологическом виде", — говорит Одлер.

Сверло было одним из самых важных инструментов, которое позволяло работать с деревом, изготавливать бусы и мебель.

На стенах гробниц Нового царства часто изображались сверла с луком-удилищем, и до наших дней дошло несколько целых экземпляров той эпохи.

Однако находка в Бадари гораздо древнее и свидетельствует о том, что египтяне освоили быстрое и контролируемое роторное бурение почти за два тысячелетия до появления этих более поздних изображений.

Новые вопросы к периодизации

Ранее ученые высказали предположение , которое отодвинуло время возникновения Нового царства почти на столетие назад. Прорыв произошел благодаря радиоуглеродному анализу египетских артефактов XVII и начала XVIII династий.

Взяв за основу извержение на острове Фера, которое связывали с XVIII династией в Египте, ученые использовали его как приблизительный ориентир для датировки событий раннего Нового царства.

Исследователи изучили различные материалы той эпохи: сырцовый кирпич с именем Аменхотепа, льняную погребальную ткань и деревянные погребальные статуэтки шабти.

Поскольку артефакты объединены с конкретным историческим контекстом — упомянутыми фараонами, их возраст позволяет составить достоверное представление о том периоде.