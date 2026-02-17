Рейтинг@Mail.ru
Тарасова высоко оценила прокат Петросян на Олимпиаде
Фигурное катание
 
22:46 17.02.2026 (обновлено: 22:58 17.02.2026)
Тарасова высоко оценила прокат Петросян на Олимпиаде
Тарасова высоко оценила прокат Петросян на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Тарасова высоко оценила прокат Петросян на Олимпиаде
Российская фигуристка Аделия Петросян прекрасно исполнила короткую программу на Олимпийских играх в Италии, заявила РИА Новости заслуженный тренер СССР Татьяна... РИА Новости Спорт, 17.02.2026
фигурное катание
спорт
аделия петросян
татьяна тарасова
зимние олимпийские игры 2026
https://ria.ru/20260217/olimpiada-2026-figurnoe-katanie-raspisanie-2073279825.html
Новости
спорт, аделия петросян, татьяна тарасова, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Аделия Петросян, Татьяна Тарасова, Зимние Олимпийские игры 2026
Тарасова высоко оценила прокат Петросян на Олимпиаде

Тарасова назвала прекрасным прокат Петросян на Олимпиаде

Аделия Петросян. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Российская фигуристка Аделия Петросян прекрасно исполнила короткую программу на Олимпийских играх в Италии, заявила РИА Новости заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Петросян чисто исполнила все элементы в короткой программе, в том числе двойной аксель, тройной лутц и каскад из тройного флипа и тройного тулупа. За выступление россиянка получила 72,89 балла.
«
"Прекрасный прокат. Лучше проката и не бывает. Все, что у нее было в программе заложено, она все сделала", - сказала Тарасова.
Собеседница агентства затруднилась сказать, насколько оценки Петросян соответствовали ее прокату. "Я не знаю, я не судья. Сравним, когда откатается сильнейшая группа", - констатировала Тарасова.
Соревнования продолжаются, Петросян после выступлений стартовой группы участниц занимает первое место.
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Фигурное катание на Олимпиаде-2026: расписание, участники, где смотреть
Вчера, 18:22
 
Фигурное катаниеСпортАделия ПетросянТатьяна ТарасоваЗимние Олимпийские игры 2026
 
