Тарасова высоко оценила прокат Петросян на Олимпиаде
Тарасова высоко оценила прокат Петросян на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Тарасова высоко оценила прокат Петросян на Олимпиаде
Российская фигуристка Аделия Петросян прекрасно исполнила короткую программу на Олимпийских играх в Италии, заявила РИА Новости заслуженный тренер СССР Татьяна...
2026-02-17T22:46:00+03:00
2026-02-17T22:46:00+03:00
2026-02-17T22:58:00+03:00
фигурное катание
спорт
аделия петросян
татьяна тарасова
зимние олимпийские игры 2026
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Российская фигуристка Аделия Петросян прекрасно исполнила короткую программу на Олимпийских играх в Италии, заявила РИА Новости заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Петросян
чисто исполнила все элементы в короткой программе, в том числе двойной аксель, тройной лутц и каскад из тройного флипа и тройного тулупа. За выступление россиянка получила 72,89 балла.
«
"Прекрасный прокат. Лучше проката и не бывает. Все, что у нее было в программе заложено, она все сделала", - сказала Тарасова
.
Собеседница агентства затруднилась сказать, насколько оценки Петросян соответствовали ее прокату. "Я не знаю, я не судья. Сравним, когда откатается сильнейшая группа", - констатировала Тарасова.
Соревнования продолжаются, Петросян после выступлений стартовой группы участниц занимает первое место.