Тарасова высоко оценила прокат Петросян на Олимпиаде

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Российская фигуристка Аделия Петросян прекрасно исполнила короткую программу на Олимпийских играх в Италии, заявила РИА Новости заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Собеседница агентства затруднилась сказать, насколько оценки Петросян соответствовали ее прокату. "Я не знаю, я не судья. Сравним, когда откатается сильнейшая группа", - констатировала Тарасова.