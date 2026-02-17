Патрушев рассказал о новой верфи, открывшейся в Москве

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Кадровый состав российской судостроительной отрасли молодеет, лучшая иллюстрация тому – новая верфь, открывшаяся осенью прошлого года в Москве, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

В ноябре 2025 года в столице открылась "Московская верфь", которая займется производством электросудов по полному циклу.

« "Ее оригинальный дизайн и конструкции выпускаемых электросудов принадлежат архитекторам и конструкторам, чей средний возраст едва превышает 30 лет. Мне кажется, это лучшая иллюстрация омоложения отрасли", - подчеркнул Патрушев в интервью aif.ru.

Молодые специалисты в российском судостроении - грамотные, энергичные, хорошо подготовлены в передовых областях вроде цифровизации, искусственного интеллекта, демонстрируют неординарный и инновационный подход к делу, отметил помощник главы государства.

Патрушев назвал приоритетом сделать отечественное судостроение и смежные отрасли сферой, привлекательной для специалистов как в финансовом, так и в карьерном, профессиональном и даже бытовом плане.

"Да, пока мы видим значительный дефицит специалистов со средним профессиональным и высшим образованием, но в то же время растет число поступающих в морские технические вузы и колледжи. Кадровый состав отрасли молодеет", - добавил он.

По словам Патрушева, российские судостроительные заводы постепенно преображаются, во многие цеха уже приятно заходить, люди туда идут работать охотно, их труд ценится, добавил он. "Если мы хотим оставаться великой морской державой, то профессия корабела должна быть окружена почетом и уважением, не говоря уже о материальной стороне дела", - подчеркнул он.