Суд в Москве дал 16 лет колонии мужчине, забившему ножом экс-супругу

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима мужчину, из ревности забившего до смерти ножом бывшую супругу и пытавшегося убить ее сожителя в Москве, сообщает столичная прокуратура.

По данным прокуратуры, утром 1 сентября 2025 года обвиняемый на почве ревности решил убить бывшую жену и ее сожителя. Он пришел к ним в дом на улице Нижняя Масловка, где между бывшими супругами произошла ссора, на помощь женщине пришел ее сожитель. Осужденный напал на них с ножом, бывшая жена осужденного скончалась на месте, пострадавшему мужчине была оказана медицинская помощь.