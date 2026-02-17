Рейтинг@Mail.ru
Суд в Москве дал 16 лет колонии мужчине, забившему ножом экс-супругу - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:40 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/sud-2075051750.html
Суд в Москве дал 16 лет колонии мужчине, забившему ножом экс-супругу
Суд в Москве дал 16 лет колонии мужчине, забившему ножом экс-супругу - РИА Новости, 17.02.2026
Суд в Москве дал 16 лет колонии мужчине, забившему ножом экс-супругу
Суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима мужчину, из ревности забившего до смерти ножом бывшую супругу и пытавшегося убить ее сожителя в Москве,... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T19:40:00+03:00
2026-02-17T19:40:00+03:00
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f128347f0150aa392cc0f77042286e44.jpg
https://ria.ru/20260217/ingushetiya-2075051319.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_c98c04f94b9fdd32dd52a105133b1af1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Суд в Москве дал 16 лет колонии мужчине, забившему ножом экс-супругу

Суд дал 16 лет колонии мужчине, до смерти забившему ножом экс-супругу в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима мужчину, из ревности забившего до смерти ножом бывшую супругу и пытавшегося убить ее сожителя в Москве, сообщает столичная прокуратура.
По данным прокуратуры, утром 1 сентября 2025 года обвиняемый на почве ревности решил убить бывшую жену и ее сожителя. Он пришел к ним в дом на улице Нижняя Масловка, где между бывшими супругами произошла ссора, на помощь женщине пришел ее сожитель. Осужденный напал на них с ножом, бывшая жена осужденного скончалась на месте, пострадавшему мужчине была оказана медицинская помощь.
"С учетом позиции Савеловского межрайонного прокурора суд приговорил Вячеслава Миронова к 16 годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1,5 года за убийство бывшей жены и покушение на убийство ее сожителя (часть 1 статьи 105 и часть 3 статьи 30 пункт "а" части 2 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении в канале надзорного органа на платформе Max.
Отмечается, что осужденный вину признал. Приговор в законную силу не вступил.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Помогавший скрываться террористам житель Ингушетии получил 14 лет колонии
Вчера, 19:36
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала