Суд в Москве дал 16 лет колонии мужчине, забившему ножом экс-супругу
Суд в Москве дал 16 лет колонии мужчине, забившему ножом экс-супругу - РИА Новости, 17.02.2026
Суд в Москве дал 16 лет колонии мужчине, забившему ножом экс-супругу
17.02.2026
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима мужчину, из ревности забившего до смерти ножом бывшую супругу и пытавшегося убить ее сожителя в Москве, сообщает столичная прокуратура.
По данным прокуратуры, утром 1 сентября 2025 года обвиняемый на почве ревности решил убить бывшую жену и ее сожителя. Он пришел к ним в дом на улице Нижняя Масловка, где между бывшими супругами произошла ссора, на помощь женщине пришел ее сожитель. Осужденный напал на них с ножом, бывшая жена осужденного скончалась на месте, пострадавшему мужчине была оказана медицинская помощь.
"С учетом позиции Савеловского межрайонного прокурора суд приговорил Вячеслава Миронова к 16 годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1,5 года за убийство бывшей жены и покушение на убийство ее сожителя (часть 1 статьи 105 и часть 3 статьи 30 пункт "а" части 2 статьи 105 УК РФ
)", - говорится в сообщении в канале надзорного органа на платформе Max
.
Отмечается, что осужденный вину признал. Приговор в законную силу не вступил.