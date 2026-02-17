https://ria.ru/20260217/styuardessa-2074856116.html
Появились новые подробности убийства стюардессы из Петербурга в Дубае
Появились новые подробности убийства стюардессы из Петербурга в Дубае - РИА Новости, 17.02.2026
Появились новые подробности убийства стюардессы из Петербурга в Дубае
Cтюардессу из Петербурга, убитую в Дубае, после смерти облили зеленкой и остригли, рассказал РИА Новости заместитель руководителя регионального главка... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T08:35:00+03:00
2026-02-17T08:35:00+03:00
2026-02-17T11:17:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
дубай
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474198_0:170:3036:1878_1920x0_80_0_0_ecef36174dbdc21674b8d06cf690ba5c.jpg
https://ria.ru/20251202/peterburg-2059140811.html
https://ria.ru/20251220/peterburg-2063506618.html
санкт-петербург
дубай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474198_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_9094e48509969f3bbc938d4843c3dfc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, дубай, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Дубай, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Появились новые подробности убийства стюардессы из Петербурга в Дубае
СК: тело убитой в Дубае стюардессы из Петербурга было облито зеленкой
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев — РИА Новости. Cтюардессу из Петербурга, убитую в Дубае, после смерти облили зеленкой и остригли, рассказал РИА Новости заместитель руководителя регионального главка Следственного комитета Артем Черненко.
"В ходе предварительного следствия установлено, что 18 декабря 2025 года гражданин М., находясь на территории эмирата Дубай
, в отеле Voco Bonnington Dubai An IhgHotel 5, напал на потерпевшую и нанес ей не менее 15 ударов ножом в область туловища, шеи, а также конечностей, в результате чего она скончалась на месте происшествия. После чего он остриг ей волосы заранее принесенными ножницами, а также полил тело зеленкой", — сказал собеседник агентства.
По его словам, у следствия есть все основания полагать, что это было заранее спланированное преступление. Подозреваемый, бывший молодой человек девушки, несколько дней выслеживал ее на территории отеля и дважды пытался проникнуть в номер.
Помимо этого, во время обыска нашли расписку, в которой погибшая обязалась вернуть молодому человеку 500 тысяч рублей.
Черненко добавил, что убитая работала стюардессой и прилетела в Дубай, чтобы устроиться в международную авиакомпанию.
Тело 25-летней девушки нашли в дубайском отеле 18 декабря. Два дня спустя стало известно о задержании подозреваемого. Это оказался 41-летний Альберт Морган. После убийства он покинул ОАЭ и вернулся в Санкт-Петербург. Сейчас он находится под стражей.