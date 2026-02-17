Рейтинг@Mail.ru
Появились новые подробности убийства стюардессы из Петербурга в Дубае
08:35 17.02.2026 (обновлено: 11:17 17.02.2026)
Появились новые подробности убийства стюардессы из Петербурга в Дубае
Появились новые подробности убийства стюардессы из Петербурга в Дубае
происшествия
санкт-петербург
дубай
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, санкт-петербург, дубай, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Дубай, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Появились новые подробности убийства стюардессы из Петербурга в Дубае

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев — РИА Новости. Cтюардессу из Петербурга, убитую в Дубае, после смерти облили зеленкой и остригли, рассказал РИА Новости заместитель руководителя регионального главка Следственного комитета Артем Черненко.
"В ходе предварительного следствия установлено, что 18 декабря 2025 года гражданин М., находясь на территории эмирата Дубай, в отеле Voco Bonnington Dubai An IhgHotel 5, напал на потерпевшую и нанес ей не менее 15 ударов ножом в область туловища, шеи, а также конечностей, в результате чего она скончалась на месте происшествия. После чего он остриг ей волосы заранее принесенными ножницами, а также полил тело зеленкой", — сказал собеседник агентства.
По его словам, у следствия есть все основания полагать, что это было заранее спланированное преступление. Подозреваемый, бывший молодой человек девушки, несколько дней выслеживал ее на территории отеля и дважды пытался проникнуть в номер.
Помимо этого, во время обыска нашли расписку, в которой погибшая обязалась вернуть молодому человеку 500 тысяч рублей.
Черненко добавил, что убитая работала стюардессой и прилетела в Дубай, чтобы устроиться в международную авиакомпанию.
Тело 25-летней девушки нашли в дубайском отеле 18 декабря. Два дня спустя стало известно о задержании подозреваемого. Это оказался 41-летний Альберт Морган. После убийства он покинул ОАЭ и вернулся в Санкт-Петербург. Сейчас он находится под стражей.
