Появились новые подробности убийства стюардессы из Петербурга в Дубае

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев — РИА Новости. Cтюардессу из Петербурга, убитую в Дубае, после смерти облили зеленкой и остригли, рассказал РИА Новости заместитель руководителя регионального главка Следственного комитета Артем Черненко.

"В ходе предварительного следствия установлено, что 18 декабря 2025 года гражданин М., находясь на территории эмирата Дубай , в отеле Voco Bonnington Dubai An IhgHotel 5, напал на потерпевшую и нанес ей не менее 15 ударов ножом в область туловища, шеи, а также конечностей, в результате чего она скончалась на месте происшествия. После чего он остриг ей волосы заранее принесенными ножницами, а также полил тело зеленкой", — сказал собеседник агентства.

По его словам, у следствия есть все основания полагать, что это было заранее спланированное преступление. Подозреваемый, бывший молодой человек девушки, несколько дней выслеживал ее на территории отеля и дважды пытался проникнуть в номер.

Помимо этого, во время обыска нашли расписку, в которой погибшая обязалась вернуть молодому человеку 500 тысяч рублей.

Черненко добавил, что убитая работала стюардессой и прилетела в Дубай, чтобы устроиться в международную авиакомпанию.