Международный терминал аэропорта в Ставрополе начнет работу в 2027 году
Ставропольский край - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Ставропольский край
 
20:07 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/stavropol-2075054439.html
Международный терминал аэропорта в Ставрополе начнет работу в 2027 году
Международный терминал аэропорта в Ставрополе начнет работу в 2027 году - РИА Новости, 17.02.2026
Международный терминал аэропорта в Ставрополе начнет работу в 2027 году
Новый международный терминал аэропорта в Ставрополе начнет работу в 2027 году, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T20:07:00+03:00
2026-02-17T20:07:00+03:00
ставропольский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2075053589_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a357be8f19c1df0df2c0cc4c312886e1.jpg
https://ria.ru/20251210/vladimirov-2061158922.html
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2075053589_0:0:1708:1280_1920x0_80_0_0_6465991c60b24f8dcdca6b63107a5cee.jpg
1920
1920
true
Ставропольский край
Международный терминал аэропорта в Ставрополе начнет работу в 2027 году

Новый международный терминал аэропорта в Ставрополе начнет работу в 2027 году

© Фото : пресс-служба губернатора Ставропольского краяГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© Фото : пресс-служба губернатора Ставропольского края
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
ПЯТИГОРСК, 17 фев – РИА Новости. Новый международный терминал аэропорта в Ставрополе начнет работу в 2027 году, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
"Сейчас мы проводим работу, чтобы дофинансировать проведение работ по реконструкции терминала международных авиалиний. После чего приступим к реконструкции. Планируем, что к апрелю 2027 года новый терминал в аэропорту Ставрополя начнет работу", - сказал Владимиров в ходе прямой линии.
Новый терминал внутренних воздушных авиалиний в аэропорту Ставрополя открыли в декабре 2024 года. Терминалом международных авиалиний должно стать старое здание аэропорта. По итогам 2025 года пассажиропоток аэропорта "Ставрополь" составил более 500 тысяч человек.
