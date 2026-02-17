https://ria.ru/20260217/stavropol-2075054439.html
Международный терминал аэропорта в Ставрополе начнет работу в 2027 году
Международный терминал аэропорта в Ставрополе начнет работу в 2027 году - РИА Новости, 17.02.2026
Международный терминал аэропорта в Ставрополе начнет работу в 2027 году
Новый международный терминал аэропорта в Ставрополе начнет работу в 2027 году, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. РИА Новости, 17.02.2026
ставропольский край
2026
ПЯТИГОРСК, 17 фев – РИА Новости. Новый международный терминал аэропорта в Ставрополе начнет работу в 2027 году, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
"Сейчас мы проводим работу, чтобы дофинансировать проведение работ по реконструкции терминала международных авиалиний. После чего приступим к реконструкции. Планируем, что к апрелю 2027 года новый терминал в аэропорту Ставрополя начнет работу", - сказал Владимиров в ходе прямой линии.
Новый терминал внутренних воздушных авиалиний в аэропорту Ставрополя открыли в декабре 2024 года. Терминалом международных авиалиний должно стать старое здание аэропорта. По итогам 2025 года пассажиропоток аэропорта "Ставрополь" составил более 500 тысяч человек.