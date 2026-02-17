Международный терминал аэропорта в Ставрополе начнет работу в 2027 году

"Сейчас мы проводим работу, чтобы дофинансировать проведение работ по реконструкции терминала международных авиалиний. После чего приступим к реконструкции. Планируем, что к апрелю 2027 года новый терминал в аэропорту Ставрополя начнет работу", - сказал Владимиров в ходе прямой линии.