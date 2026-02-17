https://ria.ru/20260217/starlink-2075058803.html
Starlink отключена две недели, но это не повлияло на БПС, заявил Криворучко
Starlink отключена две недели, но это не повлияло на БПС, заявил Криворучко - РИА Новости, 17.02.2026
Starlink отключена две недели, но это не повлияло на БПС, заявил Криворучко
Терминалы Starlink отключены уже две недели, но это не повлияло на эффективность войск беспилотных систем, заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T20:39:00+03:00
2026-02-17T20:39:00+03:00
2026-02-17T21:09:00+03:00
безопасность
россия
алексей криворучко
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057356510_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_c2bd3b15b48a017d47ef2c6d1d1f6ac7.jpg
https://ria.ru/20260217/pvo-2075056386.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057356510_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_28abdbadd49395ba87e21c9d8890933f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, алексей криворучко
Безопасность, Россия, Алексей Криворучко, Специальная военная операция на Украине
Starlink отключена две недели, но это не повлияло на БПС, заявил Криворучко
МО РФ: Starlink отключена 2 недели, но это не повлияло на эффективность сил БПС