Starlink отключена две недели, но это не повлияло на БПС, заявил Криворучко - РИА Новости, 17.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:39 17.02.2026 (обновлено: 21:09 17.02.2026)
Терминалы Starlink отключены уже две недели, но это не повлияло на эффективность войск беспилотных систем, заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.
безопасность, россия, алексей криворучко
Безопасность, Россия, Алексей Криворучко, Специальная военная операция на Украине
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЦентр управления сетями
Центр управления сетями
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Центр управления сетями. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Терминалы Starlink отключены уже две недели, но это не повлияло на эффективность войск беспилотных систем, заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.
"Хочу обратить ваше внимание, что терминалы Starlink отключены уже две недели, но это не повлияло на интенсивность и эффективность войск беспилотных систем, что подтверждено данными объективного контроля поражения техники и живой силы противника", - сказал Криворучко в эфире информационной службы "Вести".
ПВО за пять часов сбила 13 украинских БПЛА над российскими регионами
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАлексей Криворучко
 
 
