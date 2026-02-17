ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 фев - РИА Новости. Бои в Сумской области могут стать для ВСУ мрачным аналогом освобожденного от них Серебрянского лесничества в Луганской Народной республики, где украинские войска понесли значительные потери из-за особенностей лесистой местности, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.