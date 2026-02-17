Рейтинг@Mail.ru
ВСУ в Сумской области могут повторить события в Серебрянском лесничестве - РИА Новости, 17.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:14 17.02.2026
ВСУ в Сумской области могут повторить события в Серебрянском лесничестве
ВСУ в Сумской области могут повторить события в Серебрянском лесничестве - РИА Новости, 17.02.2026
ВСУ в Сумской области могут повторить события в Серебрянском лесничестве
Бои в Сумской области могут стать для ВСУ мрачным аналогом освобожденного от них Серебрянского лесничества в Луганской Народной республики, где украинские... РИА Новости, 17.02.2026
специальная военная операция на украине
сумская область
луганская народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
сумская область
луганская народная республика
сумская область, луганская народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ в Сумской области могут повторить события в Серебрянском лесничестве

РИА Новости: ВСУ могут столкнуться с аналогом Серебрянского лесничества

Боевая работа расчета пушки М-46 сводной артиллерийской группы "Пресса" спецназа "Ахмат" МО РФ на Сумском направлении специальной военной операции
Боевая работа расчета пушки М-46 сводной артиллерийской группы Пресса спецназа Ахмат МО РФ на Сумском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета пушки М-46 сводной артиллерийской группы "Пресса" спецназа "Ахмат" МО РФ на Сумском направлении специальной военной операции. Архивное фото
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 фев - РИА Новости. Бои в Сумской области могут стать для ВСУ мрачным аналогом освобожденного от них Серебрянского лесничества в Луганской Народной республики, где украинские войска понесли значительные потери из-за особенностей лесистой местности, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Поле боя в Сумской области может превратиться в аналог Серебрянского лесничества, где равнинный рельеф сменяется густыми лесами с глубокими оврагами. Бои в лесах для ВСУ проходят намного сложнее, чем в полях и на равнине, из-за скрытности и маскировки наступающих сил", - сказал собеседник агентства.
Серебрянское лесничество располагается на правом берегу Северского Донца в ЛНР. Оно было полностью освобождено в сентябре прошлого года, бои за него шли с осени 2022 года. За это время украинские силы, включая националистические подразделения ВСУ, понесли большие потери в пехоте и технике.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Сумская область
Луганская Народная Республика
Вооруженные силы Украины
Безопасность
 
 
