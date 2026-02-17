ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 фев - РИА Новости. Бои в Сумской области могут стать для ВСУ мрачным аналогом освобожденного от них Серебрянского лесничества в Луганской Народной республики, где украинские войска понесли значительные потери из-за особенностей лесистой местности, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Поле боя в Сумской области может превратиться в аналог Серебрянского лесничества, где равнинный рельеф сменяется густыми лесами с глубокими оврагами. Бои в лесах для ВСУ проходят намного сложнее, чем в полях и на равнине, из-за скрытности и маскировки наступающих сил", - сказал собеседник агентства.
Серебрянское лесничество располагается на правом берегу Северского Донца в ЛНР. Оно было полностью освобождено в сентябре прошлого года, бои за него шли с осени 2022 года. За это время украинские силы, включая националистические подразделения ВСУ, понесли большие потери в пехоте и технике.
